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Был осуществлен досмотр и маркировка 33 деревянных паллет
Сегодня в Пензе
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В январе 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области был осуществлен досмотр и маркировка 33 деревянных паллет для оправки древесного упаковочного материала на экспорт из ООО «Новые фермы» г.Нижний Ломов Пензенской области. Представителям организации разъяснены требования и сфера применения Международного стандарта по фитосанитарным мерам №15 «Регулирование древесного упаковочного материала в международной торговле» (МСФМ 15). Древесные упаковочные материалы часто изготавливаются из свежей древесины, которая не прошла переработки или обработки, достаточной для того, чтобы удалить или уничтожить вредные организмы, и становится, таким образом, путём для интродукции и распространения вредных организмов. Экспортируемые древесные упаковочные материалы должны быть свободны от коры, вредителей древесины и их ходов, а также подвергнуты обеззараживанию и промаркированы маркировочным штампом с двух противоположных сторон. Маркировка удостоверяет, что древесные упаковочные материалы, несущие на себе эту маркировку, были подвержены утверждённым мерам. Использование маркировки уменьшает трудности, связанные с проверкой на соответствие обработкам древесных упаковочных материалов. Всемирно признанная маркировка, не использующая языки, облегчает процесс проверки при досмотре в пунктах вывоза, пунктах ввоза и в других местах. В результате досмотра подкарантинной продукции установлено, что изделия соответствуют международным требованиям, предъявляемых к древесному упаковочному материалу, и были промаркированы в соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам (МСФМ 15).
В январе 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области был осуществлен досмотр и маркировка 33 деревянных паллет для оправки древесного упаковочного материала на экспорт из ООО «Новые фермы» г.Нижний Ломов Пензенской области.
Представителям организации разъяснены требования и сфера применения Международного стандарта по фитосанитарным мерам №15 «Регулирование древесного упаковочного материала в международной торговле» (МСФМ 15). Древесные упаковочные материалы часто изготавливаются из свежей древесины, которая не прошла переработки или обработки, достаточной для того, чтобы удалить или уничтожить вредные организмы, и становится, таким образом, путём для интродукции и распространения вредных организмов. Экспортируемые древесные упаковочные материалы должны быть свободны от коры, вредителей древесины и их ходов, а также подвергнуты обеззараживанию и промаркированы маркировочным штампом с двух противоположных сторон. Маркировка удостоверяет, что древесные упаковочные материалы, несущие на себе эту маркировку, были подвержены утверждённым мерам. Использование маркировки уменьшает трудности, связанные с проверкой на соответствие обработкам древесных упаковочных материалов. Всемирно признанная маркировка, не использующая языки, облегчает процесс проверки при досмотре в пунктах вывоза, пунктах ввоза и в других местах.
В результате досмотра подкарантинной продукции установлено, что изделия соответствуют международным требованиям, предъявляемых к древесному упаковочному материалу, и были промаркированы в соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам (МСФМ 15).
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 03 февраля 2017
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