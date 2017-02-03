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 Пятница, 03 февраля 2017
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Координатором проекта «Городская среда» был избран Виктор Кувайцев
Сегодня в Пензе
 

В исполкоме Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось заседание регионального политсовета, на котором были утверждены координаторы партийных проектов. 

Координатором проекта «Городская среда» был избран член президиума регионального политсовета, глава администрации г.Пензы Виктор Кувайцев, координатором проекта «Парки малых городов» утвердили директора Центрального парка культуры и отдыха имени В.Г.Белинского Елену Савельеву, координатором проекта «Театры малых городов» стал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков, проект «Местный дом культуры» возглавил директор Пензенского областного дома народного творчества Наиль Юсупов.

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