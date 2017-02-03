Почетный гражданин города Пензы Любовь Преснякова ушла из жизни

Администрация города Пензы и Пензенская городская Дума выражают искренние соболезнования родным и близким Почетному гражданину города Пензы Любови Николаевны Пресняковой, ушедшей из жизни в ночь на 3 февраля.

Свой трудовой путь Любовь Николаевна начала в военные годы, работая медсестрой, начальником отделения, помощником командира медико-санитарного взвода. После демобилизации с января 1947 года по 1954 год работала в Пензенском облздравотделе помощником начальника отдела кадров, областным санитарным врачом.

Восемь созывов Любовь Преснякова избиралась депутатом Ленинского районного совета народных депутатов. В 1980 году, после ухода на пенсию, решением бюро РК КПСС утверждена председателем комитета ветеранов войны Ленинского района, который затем был переименован в комитет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а затем в районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Личный вклад Любови Николаевны в развитие ветеранского движения неоценим. Защита интересов и прав пожилых людей, патриотическое воспитание населения, особенно молодежи, создание ветеранских организаций, комиссии по работе с молодежью и хоровых коллективов – все это стало заслугой Любови Пресняковой.

Склоняя головы перед невосполнимой утратой, мы глубоко скорбим со всеми, кто знал Любовь Николаевну, и выражаем искренние соболезнования ее родным и близким. Светлая память о ее добрых делах навсегда останется в наших сердцах.

Прощание состоится в понедельник, 6 февраля в ритуальном зале Областной больницы им. Н.Н. Бурденко с 11-00 до 12-00. Вынос тела - в 12-00. Любовь Преснякова будет похоронена на Ново-Западном кладбище.

Глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев Администрация города Пензы

Государственные награды и почетные звания Л.Н. Пресняковой:

11.03.1985 - орден Отечественной войны II степени;

20.12.2005 - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

26.06.1979 - медаль «Халхин-Гол»;

02.03.1981 - медаль «Ветеран труда»;

25.11.1968 - медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»;

02.04.1970 - медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»;

23.02.1978 - медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»;

22.02.1988 - медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»;

19.02.1996 - медаль «Георгий Жуков»;

05.11.1965 - медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

17.06.1975 - медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;

12.04.1985 - медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;

22.03.1995 - медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;

02.02.2005 - медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;

15.08.2012 - медаль «Ю.А. Гагарин»;

08.05.2013 - медаль «В память 350-летия Пензы»;

20.02.2015 - медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;

21.12.2009 - медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;

медаль «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина»;

11.01.1986 - нагрудный знак Советского комитета ветеранов войны;

16.10.1987 - нагрудный знак ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи»;

23.09.1988 - нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»;

11.04.1990 - Почетный знак Всесоюзного совета ветеранов войны и труда;

15.10.1996 - Почетный знак Российского комитета ветеранов войны;

1998 - Почетный знак «Признание города Пензы»;

09.05.2000 - Почетный знак «Фронтовик 1941 – 1945»;

20.11.2006 - Почетный знак Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

22.08.2007 - Почетный Знак Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской»;

09.07.1984 - памятный знак ЦК ВЛКСМ «60 лет с именем В.И. Ленина»;

25.04.2008 - памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы»;

11.1982, 05.1975, 05.1977, 12.1983, 12.2005, 10.2006 - Почетные грамоты ГК КПСС и горисполкома:;

09.1977 - Почетная грамота обкома КПСС и Облисполкома;

29.11.2006, 05.09.2012 - Почетные грамоты президиума Всероссийской общественной организации ветеранов;

2015 - благодарность Главы города Пензы;

2012 - Почетная грамота Пензенской городской Думы;

2007 - Диплом Губернатора Бочкарева В.К.;

2012 Почетная грамота Законодательного Собрания Пензенской области;

Диплом Главы г. Пензы Белозерцева И.А. – № 766 10.2013.