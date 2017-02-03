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Почетный гражданин города Пензы Любовь Преснякова ушла из жизни
Сегодня в Пензе
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Администрация города Пензы и Пензенская городская Дума выражают искренние соболезнования родным и близким Почетному гражданину города Пензы Любови Николаевны Пресняковой, ушедшей из жизни в ночь на 3 февраля. Свой трудовой путь Любовь Николаевна начала в военные годы, работая медсестрой, начальником отделения, помощником командира медико-санитарного взвода. После демобилизации с января 1947 года по 1954 год работала в Пензенском облздравотделе помощником начальника отдела кадров, областным санитарным врачом. Восемь созывов Любовь Преснякова избиралась депутатом Ленинского районного совета народных депутатов. В 1980 году, после ухода на пенсию, решением бюро РК КПСС утверждена председателем комитета ветеранов войны Ленинского района, который затем был переименован в комитет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а затем в районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Личный вклад Любови Николаевны в развитие ветеранского движения неоценим. Защита интересов и прав пожилых людей, патриотическое воспитание населения, особенно молодежи, создание ветеранских организаций, комиссии по работе с молодежью и хоровых коллективов – все это стало заслугой Любови Пресняковой. Склоняя головы перед невосполнимой утратой, мы глубоко скорбим со всеми, кто знал Любовь Николаевну, и выражаем искренние соболезнования ее родным и близким. Светлая память о ее добрых делах навсегда останется в наших сердцах. Прощание состоится в понедельник, 6 февраля в ритуальном зале Областной больницы им. Н.Н. Бурденко с 11-00 до 12-00. Вынос тела - в 12-00. Любовь Преснякова будет похоронена на Ново-Западном кладбище. Глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев Администрация города Пензы Государственные награды и почетные звания Л.Н. Пресняковой: 11.03.1985 - орден Отечественной войны II степени; 20.12.2005 - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 26.06.1979 - медаль «Халхин-Гол»; 02.03.1981 - медаль «Ветеран труда»; 25.11.1968 - медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»; 02.04.1970 - медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 23.02.1978 - медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»; 22.02.1988 - медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»; 19.02.1996 - медаль «Георгий Жуков»; 05.11.1965 - медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 17.06.1975 - медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 12.04.1985 - медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 22.03.1995 - медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 02.02.2005 - медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 15.08.2012 - медаль «Ю.А. Гагарин»; 08.05.2013 - медаль «В память 350-летия Пензы»; 20.02.2015 - медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 21.12.2009 - медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; медаль «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 11.01.1986 - нагрудный знак Советского комитета ветеранов войны; 16.10.1987 - нагрудный знак ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи»; 23.09.1988 - нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 11.04.1990 - Почетный знак Всесоюзного совета ветеранов войны и труда; 15.10.1996 - Почетный знак Российского комитета ветеранов войны; 1998 - Почетный знак «Признание города Пензы»; 09.05.2000 - Почетный знак «Фронтовик 1941 – 1945»; 20.11.2006 - Почетный знак Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 22.08.2007 - Почетный Знак Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской»; 09.07.1984 - памятный знак ЦК ВЛКСМ «60 лет с именем В.И. Ленина»; 25.04.2008 - памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы»; 11.1982, 05.1975, 05.1977, 12.1983, 12.2005, 10.2006 - Почетные грамоты ГК КПСС и горисполкома:; 09.1977 - Почетная грамота обкома КПСС и Облисполкома; 29.11.2006, 05.09.2012 - Почетные грамоты президиума Всероссийской общественной организации ветеранов; 2015 - благодарность Главы города Пензы; 2012 - Почетная грамота Пензенской городской Думы; 2007 - Диплом Губернатора Бочкарева В.К.; 2012 Почетная грамота Законодательного Собрания Пензенской области; Диплом Главы г. Пензы Белозерцева И.А. – № 766 10.2013.
Администрация города Пензы и Пензенская городская Дума выражают искренние соболезнования родным и близким Почетному гражданину города Пензы Любови Николаевны Пресняковой, ушедшей из жизни в ночь на 3 февраля.
Свой трудовой путь Любовь Николаевна начала в военные годы, работая медсестрой, начальником отделения, помощником командира медико-санитарного взвода. После демобилизации с января 1947 года по 1954 год работала в Пензенском облздравотделе помощником начальника отдела кадров, областным санитарным врачом.
Восемь созывов Любовь Преснякова избиралась депутатом Ленинского районного совета народных депутатов. В 1980 году, после ухода на пенсию, решением бюро РК КПСС утверждена председателем комитета ветеранов войны Ленинского района, который затем был переименован в комитет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а затем в районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Личный вклад Любови Николаевны в развитие ветеранского движения неоценим. Защита интересов и прав пожилых людей, патриотическое воспитание населения, особенно молодежи, создание ветеранских организаций, комиссии по работе с молодежью и хоровых коллективов – все это стало заслугой Любови Пресняковой.
Склоняя головы перед невосполнимой утратой, мы глубоко скорбим со всеми, кто знал Любовь Николаевну, и выражаем искренние соболезнования ее родным и близким. Светлая память о ее добрых делах навсегда останется в наших сердцах.
Прощание состоится в понедельник, 6 февраля в ритуальном зале Областной больницы им. Н.Н. Бурденко с 11-00 до 12-00. Вынос тела - в 12-00. Любовь Преснякова будет похоронена на Ново-Западном кладбище.
Глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев Администрация города Пензы
Государственные награды и почетные звания Л.Н. Пресняковой:
11.03.1985 - орден Отечественной войны II степени;
20.12.2005 - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
26.06.1979 - медаль «Халхин-Гол»;
02.03.1981 - медаль «Ветеран труда»;
25.11.1968 - медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»;
02.04.1970 - медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»;
23.02.1978 - медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»;
22.02.1988 - медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»;
19.02.1996 - медаль «Георгий Жуков»;
05.11.1965 - медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
17.06.1975 - медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;
12.04.1985 - медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;
22.03.1995 - медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;
02.02.2005 - медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;
15.08.2012 - медаль «Ю.А. Гагарин»;
08.05.2013 - медаль «В память 350-летия Пензы»;
20.02.2015 - медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;
21.12.2009 - медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;
медаль «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина»;
11.01.1986 - нагрудный знак Советского комитета ветеранов войны;
16.10.1987 - нагрудный знак ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи»;
23.09.1988 - нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
11.04.1990 - Почетный знак Всесоюзного совета ветеранов войны и труда;
15.10.1996 - Почетный знак Российского комитета ветеранов войны;
1998 - Почетный знак «Признание города Пензы»;
09.05.2000 - Почетный знак «Фронтовик 1941 – 1945»;
20.11.2006 - Почетный знак Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
22.08.2007 - Почетный Знак Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской»;
09.07.1984 - памятный знак ЦК ВЛКСМ «60 лет с именем В.И. Ленина»;
25.04.2008 - памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы»;
11.1982, 05.1975, 05.1977, 12.1983, 12.2005, 10.2006 - Почетные грамоты ГК КПСС и горисполкома:;
09.1977 - Почетная грамота обкома КПСС и Облисполкома;
29.11.2006, 05.09.2012 - Почетные грамоты президиума Всероссийской общественной организации ветеранов;
2015 - благодарность Главы города Пензы;
2012 - Почетная грамота Пензенской городской Думы;
2007 - Диплом Губернатора Бочкарева В.К.;
2012 Почетная грамота Законодательного Собрания Пензенской области;
Диплом Главы г. Пензы Белозерцева И.А. – № 766 10.2013.
Новость: Администрация города Пензы 03 февраля 2017
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