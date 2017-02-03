Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что по состоянию на конец января 2017 года крайне напряженной остается глобальная эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц. Почти во всех европейских странах и в ряде государств Африки, Азии и Ближнего Востока обнаружен вирус гриппа Н5N8. В Японии и Южной Корее большой ущерб птицеводству причинил вирус гриппа Н5N6.

По данным Международного эпизоотического бюро, наибольшее количество вспышек среди диких и домашних птиц, вызванных вирусом Н5N8, зарегистрировано в Венгрии (более 200), Германии (более 90) и Франции (более 80). Наряду с этим в мире фиксируются случаи высокопатогенного гриппа, обусловленного подтипами вируса Н5N1 (в 17 странах), H5N2 (в трех), Н5N5 (в Германии, Голландии и Черногории), Н5N6 (в пяти странах), Н5N9 (во Франции), Н7N7 (в Италии), Н7N1 (в Алжире).

За период с ноября прошлого года ветеринарные службы более 40 государств сообщили о вспышках высокопатогенного гриппа среди домашних или диких птиц. Быстрое распространение заболевания и количество штаммов вируса, циркулирующих одновременно, вызывают тревогу. Например, вирус H5N6, вызвавший вспышки птичьего гриппа в Азии, представляет собой новый штамм, возникший в результате обмена генами между четырьмя вирусами.

Эпизоотия высокопатогенного гриппа птиц приводит к огромным экономическим потерям, связанным с уничтожением восприимчивого поголовья и утилизацией птицеводческой продукции.

В России вирус высокопатогенного гриппа Н5N8 впервые был обнаружен в прошлом году у павших в период весенней миграции диких птиц на озере Убсу-Нур в Тыве. Именно этот вирус вызвал вспышки заболевания на крупных птицефабриках в Астраханской и Ростовской областях. От гриппа пострадали домашние птицы в личных подворьях на территории Калмыкии, Чечни и Краснодарского края, а также редкие виды птиц в Воронежском зоопарке. Наибольшая вероятность возникновения новых очагов инфекции сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов.

Резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются дикие перелетные птицы. В связи со сложной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц важно обеспечить ветеринарно-санитарную защиту птицефабрик и организовать безвыгульное содержание птиц в личных подворьях. Это поможет исключить контакты домашней птицы с дикими и синантропными птицами и продуктами их жизнедеятельности.

При обнаружении первых признаков заболевания или внезапного падежа птицы владельцам следует немедленно информировать ветеринарную службу по месту жительства и Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области для своевременной локализации очагов заболевания и предотвращения распространения вируса. Первыми признаками заболевания птицы могут быть отказ от корма и воды, изменение характера поведения, поражение нервной системы в виде нарушения координации движений, тремора или парезов, изменение нормального цвета гребня, бородок, лап, помутнение роговицы глаз, что особенно характерно для водоплавающих птиц, или же внезапный падеж без выраженных клинических признаков.