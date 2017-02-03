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Крайне напряженной остается глобальная эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что по состоянию на конец января 2017 года крайне напряженной остается глобальная эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц. Почти во всех европейских странах и в ряде государств Африки, Азии и Ближнего Востока обнаружен вирус гриппа Н5N8. В Японии и Южной Корее большой ущерб птицеводству причинил вирус гриппа Н5N6. По данным Международного эпизоотического бюро, наибольшее количество вспышек среди диких и домашних птиц, вызванных вирусом Н5N8, зарегистрировано в Венгрии (более 200), Германии (более 90) и Франции (более 80). Наряду с этим в мире фиксируются случаи высокопатогенного гриппа, обусловленного подтипами вируса Н5N1 (в 17 странах), H5N2 (в трех), Н5N5 (в Германии, Голландии и Черногории), Н5N6 (в пяти странах), Н5N9 (во Франции), Н7N7 (в Италии), Н7N1 (в Алжире). За период с ноября прошлого года ветеринарные службы более 40 государств сообщили о вспышках высокопатогенного гриппа среди домашних или диких птиц. Быстрое распространение заболевания и количество штаммов вируса, циркулирующих одновременно, вызывают тревогу. Например, вирус H5N6, вызвавший вспышки птичьего гриппа в Азии, представляет собой новый штамм, возникший в результате обмена генами между четырьмя вирусами. Эпизоотия высокопатогенного гриппа птиц приводит к огромным экономическим потерям, связанным с уничтожением восприимчивого поголовья и утилизацией птицеводческой продукции. В России вирус высокопатогенного гриппа Н5N8 впервые был обнаружен в прошлом году у павших в период весенней миграции диких птиц на озере Убсу-Нур в Тыве. Именно этот вирус вызвал вспышки заболевания на крупных птицефабриках в Астраханской и Ростовской областях. От гриппа пострадали домашние птицы в личных подворьях на территории Калмыкии, Чечни и Краснодарского края, а также редкие виды птиц в Воронежском зоопарке. Наибольшая вероятность возникновения новых очагов инфекции сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов. Резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются дикие перелетные птицы. В связи со сложной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц важно обеспечить ветеринарно-санитарную защиту птицефабрик и организовать безвыгульное содержание птиц в личных подворьях. Это поможет исключить контакты домашней птицы с дикими и синантропными птицами и продуктами их жизнедеятельности. При обнаружении первых признаков заболевания или внезапного падежа птицы владельцам следует немедленно информировать ветеринарную службу по месту жительства и Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области для своевременной локализации очагов заболевания и предотвращения распространения вируса. Первыми признаками заболевания птицы могут быть отказ от корма и воды, изменение характера поведения, поражение нервной системы в виде нарушения координации движений, тремора или парезов, изменение нормального цвета гребня, бородок, лап, помутнение роговицы глаз, что особенно характерно для водоплавающих птиц, или же внезапный падеж без выраженных клинических признаков.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что по состоянию на конец января 2017 года крайне напряженной остается глобальная эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц. Почти во всех европейских странах и в ряде государств Африки, Азии и Ближнего Востока обнаружен вирус гриппа Н5N8. В Японии и Южной Корее большой ущерб птицеводству причинил вирус гриппа Н5N6.
По данным Международного эпизоотического бюро, наибольшее количество вспышек среди диких и домашних птиц, вызванных вирусом Н5N8, зарегистрировано в Венгрии (более 200), Германии (более 90) и Франции (более 80). Наряду с этим в мире фиксируются случаи высокопатогенного гриппа, обусловленного подтипами вируса Н5N1 (в 17 странах), H5N2 (в трех), Н5N5 (в Германии, Голландии и Черногории), Н5N6 (в пяти странах), Н5N9 (во Франции), Н7N7 (в Италии), Н7N1 (в Алжире).
За период с ноября прошлого года ветеринарные службы более 40 государств сообщили о вспышках высокопатогенного гриппа среди домашних или диких птиц. Быстрое распространение заболевания и количество штаммов вируса, циркулирующих одновременно, вызывают тревогу. Например, вирус H5N6, вызвавший вспышки птичьего гриппа в Азии, представляет собой новый штамм, возникший в результате обмена генами между четырьмя вирусами.
Эпизоотия высокопатогенного гриппа птиц приводит к огромным экономическим потерям, связанным с уничтожением восприимчивого поголовья и утилизацией птицеводческой продукции.
В России вирус высокопатогенного гриппа Н5N8 впервые был обнаружен в прошлом году у павших в период весенней миграции диких птиц на озере Убсу-Нур в Тыве. Именно этот вирус вызвал вспышки заболевания на крупных птицефабриках в Астраханской и Ростовской областях. От гриппа пострадали домашние птицы в личных подворьях на территории Калмыкии, Чечни и Краснодарского края, а также редкие виды птиц в Воронежском зоопарке. Наибольшая вероятность возникновения новых очагов инфекции сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов.
Резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются дикие перелетные птицы. В связи со сложной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц важно обеспечить ветеринарно-санитарную защиту птицефабрик и организовать безвыгульное содержание птиц в личных подворьях. Это поможет исключить контакты домашней птицы с дикими и синантропными птицами и продуктами их жизнедеятельности.
При обнаружении первых признаков заболевания или внезапного падежа птицы владельцам следует немедленно информировать ветеринарную службу по месту жительства и Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области для своевременной локализации очагов заболевания и предотвращения распространения вируса. Первыми признаками заболевания птицы могут быть отказ от корма и воды, изменение характера поведения, поражение нервной системы в виде нарушения координации движений, тремора или парезов, изменение нормального цвета гребня, бородок, лап, помутнение роговицы глаз, что особенно характерно для водоплавающих птиц, или же внезапный падеж без выраженных клинических признаков.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 03 февраля 2017
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