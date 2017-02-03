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Рекламные вывески необходимо привести в порядок
Сегодня в Пензе
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В администрации Железнодорожного района города Пензы состоялось совещание с руководителями объектов потребительского рынка, расположенных по улицам Московская, Бакунина, Суворова, Володарского, по вопросу содержания информационных конструкций в городе Пензе. В мероприятии приняли участие исполняющая обязанности заместителя главы администрации Железнодорожного района Татьяна Баюкова и начальник отдела городского дизайна и среды МКУ «Рекламная служба города Пензы» Сергей Некрасов. Руководствуясь Правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденными решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5, до присутствующих доведены основные правила содержания информационных конструкций на фасадах зданий, требования к их размещению и об административной ответственности, предусмотренной ст. 3.1. Закона Пензенской области от 02.04.2008 № 1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях». Сергей Некрасов рекомендовал руководителям объектов потребительского рынка привести информационные вывески и рекламные конструкции в соответствии с действующими правилами.
В администрации Железнодорожного района города Пензы состоялось совещание с руководителями объектов потребительского рынка, расположенных по улицам Московская, Бакунина, Суворова, Володарского, по вопросу содержания информационных конструкций в городе Пензе.
В мероприятии приняли участие исполняющая обязанности заместителя главы администрации Железнодорожного района Татьяна Баюкова и начальник отдела городского дизайна и среды МКУ «Рекламная служба города Пензы» Сергей Некрасов.
Руководствуясь Правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденными решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5, до присутствующих доведены основные правила содержания информационных конструкций на фасадах зданий, требования к их размещению и об административной ответственности, предусмотренной ст. 3.1. Закона Пензенской области от 02.04.2008 № 1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях».
Сергей Некрасов рекомендовал руководителям объектов потребительского рынка привести информационные вывески и рекламные конструкции в соответствии с действующими правилами.
Новость: Администрация города Пензы 03 февраля 2017
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