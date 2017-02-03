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 Пятница, 03 февраля 2017
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8 грузовых автомобилей жмыха из семян льна поступило на территорию Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

В январе 2017 года на территорию Пензенской области из стран Евразийского экономического союза поступило 8 грузовых автомобилей с подкарантинной продукцией – 160,064 тонн жмыха из семян льна (Казахстан).

Должностными лицами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в отношении всей поступившей продукции проведены мероприятия, включающие в себя документарную проверку, осмотр подкарантинной продукции в целях определения соответствия ее состояния карантинным фитосанитарным требованиям в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза №318 от 18.06.2010 года. Нарушений не выявлено.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 03 февраля 2017
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