Тракторист Пензенской области Владимир Кулаков награжден благодарностью минсельхоза России

В рамках проведения Всероссийского совещания агроинженерных служб на тему: «Об организации работы инженерно-технических служб АПК и развитии российского сельскохозяйственного машиностроения» первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов вручил ведомственные награды представителям аграрной отрасли. От Пензенской области первый замминистра Джамбулат Хатуов вручил благодарность минсельхоза России трактористу Башмаковского района Владимиру Кулакову. Владимир Кулаков 37 лет работает в аграрной отрасли Пензенской области. Ежегодно принимает участие в районных и областных соревнованиях среди работников сельского хозяйства. За добросовестное отношение к работе и достижению высоких производственных показателей неоднократно поощрялся руководством предприятия и грамотами администрации Башмаковского района Пензенской области, награжден дипломом губернатора Пензенской области.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 03 февраля 2017