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Качественные семена – залог отменного урожая
Сегодня в Пензе
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Приусадебный участок без овощных культур сложно представить. Качественные семена – залог отменного урожая. Неудачей получения ожидаемого урожая являются не только погодные условия, но и некачественные семена овощных культур. В затруднительное положение ставит покупателей порой огромный ассортимент семян в магазинах и рынках. Четко следует определиться с требуемыми характеристиками сортов, а затем выбрать сорт или гибрид по каталогу. Сорт следует выбирать, учитывая условия выращивания (защищенный или открытый грунт, теплица и т.п.) и на какие цели (немедленного употребления, консервирования, хранения). Выбирать семена старайтесь тех фирм, в добросовестности которых вы уже уверены. Далее следует обратить внимание на упаковку семян. На каждом пакетике семян должны быть указаны: название культуры, сорта или гибрида; наименование и адрес производителя, телефон; номер партии, дата упаковки и срок реализации; вес семян в граммах или их количество в штуках. На упаковках должно быть указано, что семена соответствуют ГОСТу: для овощных культур ГОСТ Р 52171-2003. Если данная запись отсутствует, то от семян следует отказаться.
Приусадебный участок без овощных культур сложно представить. Качественные семена – залог отменного урожая. Неудачей получения ожидаемого урожая являются не только погодные условия, но и некачественные семена овощных культур.
В затруднительное положение ставит покупателей порой огромный ассортимент семян в магазинах и рынках. Четко следует определиться с требуемыми характеристиками сортов, а затем выбрать сорт или гибрид по каталогу.
Сорт следует выбирать, учитывая условия выращивания (защищенный или открытый грунт, теплица и т.п.) и на какие цели (немедленного употребления, консервирования, хранения). Выбирать семена старайтесь тех фирм, в добросовестности которых вы уже уверены. Далее следует обратить внимание на упаковку семян. На каждом пакетике семян должны быть указаны: название культуры, сорта или гибрида; наименование и адрес производителя, телефон; номер партии, дата упаковки и срок реализации; вес семян в граммах или их количество в штуках.
На упаковках должно быть указано, что семена соответствуют ГОСТу: для овощных культур ГОСТ Р 52171-2003. Если данная запись отсутствует, то от семян следует отказаться.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 03 февраля 2017
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