Указ Президиума Верховного Совета СССР, изданный 78 лет назад, положил начало новой главе в истории Пензенской области. Официальный документ о её отделении от Тамбовской области хранится в Краеведческом музее наряду с другими реликвиями: будь то Государственный Акт на вечное пользование землёй колхозами или Почётная Книга Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, участие в которой принимали передовики из Пензенской области. На выставке отражены достижения пензенцев не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности. С момента отделения области в самостоятельный субъект строительству крупных заводов уделялось особое внимание. Имена, события, результаты труда и предметы быта... Выставка — словно учебник истории, щедро проиллюстрированный экспонатами.

Заведующая культурно-образовательным отделом Пензенского краеведческого музея, Татьяна Черникова, отметила: «Рассказывает выставка и о тех людях, которые работали на процветание нашего края. Тех, кто строил первые дороги с твёрдым покрытием, кто возводил здесь многоквартирные дома и занимался газификацией... Здесь отражены культурные, спортивные и духовные достижения нашей области».

Выставка открылась в 2009-ом году и с тех пор постоянно пополнялась новыми экспонатам, так что интересное для себя здесь найдут как краеведы, так и те, кто только начинает знакомство с историей родной земли.

Директор Пензенского краеведческого музея, Владимир Зименков, подчеркнул: «Я думаю, многим будет интересно посмотреть, какой была наша область ранее и как она преображалась вплоть до сегодняшних дней. Приглашаем на выставку всех пензенцев и гостей нашей области!»

4 февраля — день образования Пензенской области — прекрасный повод посетить выставку и освежить в памяти славные вехи истории родного края.