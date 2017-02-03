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Письма с благодарностями от жителей города продолжают поступать
Сегодня в Пензе
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В адрес представителей власти от жителей города Пензы поступают письма с благодарностями за устранение последствий аварии на ТЭЦ-1 и восстановление теплоснабжения. Так, в адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева житель дома № 35 по проспекту Победы направил благодарность. В письме, в частности, говорится: «Уважаемый Иван Александрович! За слаженную организацию работ по устранению аварии на ТЭЦ-1 и трубопроводах теплотрасс хочется выразить теплые слова благодарности руководству области и города, лично Кувайцеву В.Н., всем рабочим…Большое спасибо! Молодцы!». Пенсионер, проживающий в доме № 29 по улице Дзержинского, в своем письме поблагодарил рабочих, которые на протяжении всего дня восстанавливали подачу теплоносителя в многоквартирные дома на улице Дзержинского.
В адрес представителей власти от жителей города Пензы поступают письма с благодарностями за устранение последствий аварии на ТЭЦ-1 и восстановление теплоснабжения.
Так, в адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева житель дома № 35 по проспекту Победы направил благодарность. В письме, в частности, говорится: «Уважаемый Иван Александрович! За слаженную организацию работ по устранению аварии на ТЭЦ-1 и трубопроводах теплотрасс хочется выразить теплые слова благодарности руководству области и города, лично Кувайцеву В.Н., всем рабочим…Большое спасибо! Молодцы!».
Пенсионер, проживающий в доме № 29 по улице Дзержинского, в своем письме поблагодарил рабочих, которые на протяжении всего дня восстанавливали подачу теплоносителя в многоквартирные дома на улице Дзержинского.
Новость: Администрация города Пензы 03 февраля 2017
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