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Пензенская область лидер среди регионов ПФО
Сегодня в Пензе
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Минпром Пензенской области, подведя итоги 2016 года, сообщает, что динамика темпа роста индекса промышленного производства в регионе в 2016 году по отношению к уровню 2010 года составила 156,4%. По данному показателю Пензенская область занимает 1 место среди регионов Приволжского федерального округа (по России ИПП – 108,3%, в ПФО – 116,0%). Анализ работы показывает, что положительных результатов в развитии промышленного производства Пензенской области удается добиваться за счет реализации новых инвестиционных проектов и развития кооперационных связей.
Минпром Пензенской области, подведя итоги 2016 года, сообщает, что динамика темпа роста индекса промышленного производства в регионе в 2016 году по отношению к уровню 2010 года составила 156,4%.
По данному показателю Пензенская область занимает 1 место среди регионов Приволжского федерального округа (по России ИПП – 108,3%, в ПФО – 116,0%).
Анализ работы показывает, что положительных результатов в развитии промышленного производства Пензенской области удается добиваться за счет реализации новых инвестиционных проектов и развития кооперационных связей.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 03 февраля 2017
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