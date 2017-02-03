Пензенская область лидер среди регионов ПФО

Минпром Пензенской области, подведя итоги 2016 года, сообщает, что динамика темпа роста индекса промышленного производства в регионе в 2016 году по отношению к уровню 2010 года составила 156,4%.

По данному показателю Пензенская область занимает 1 место среди регионов Приволжского федерального округа (по России ИПП – 108,3%, в ПФО – 116,0%).

Анализ работы показывает, что положительных результатов в развитии промышленного производства Пензенской области удается добиваться за счет реализации новых инвестиционных проектов и развития кооперационных связей.