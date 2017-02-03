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Оформлено Решение по регионализации РФ по заразным болезням животных
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что 20 января 2017 года решением Россельхознадзора оформлены результаты регионализации территории Российской Федерации. Текст решения опубликован на официальном сайте Россельхознадзора по адресу: http://fsvps.ru/fsvps/regional. Решение принято по установлению статусов в отношении четырех заразных болезней животных, по которым территория Российской Федерации неблагополучна, и двадцати семи экзотических болезней. В течение 2017 года будут постепенно добавляться данные о регионализации по другим заразным болезням. В Решение также будут вносится изменения на основании информации о вспышке болезни в ранее благополучном регионе или регионе с неустановленным статусом. Документом определены статусы регионов нашей страны по заразным болезням животных и описываются условия и ограничения на перемещение подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров. В связи с вышеизложенным ветеринарные специалисты, оформляющие ветеринарные сопроводительные документы, при их оформлении должны проверять актуальную версию Решения, размещенную на официальном сайте Россельхознадзора по указанному выше адресу. Копиями и выписками пользоваться категорически не рекомендуем, так как содержащая в них информация может устареть, причем устареть в любой момент. Напоминаем, порядок и особенности содержания животных, перемещения по территории Российской Федерации подконтрольных товаров в соответствии с проведенной регионализацией установлены приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 года №635 «Об утверждении Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской Федерации».
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что 20 января 2017 года решением Россельхознадзора оформлены результаты регионализации территории Российской Федерации. Текст решения опубликован на официальном сайте Россельхознадзора по адресу: http://fsvps.ru/fsvps/regional.
Решение принято по установлению статусов в отношении четырех заразных болезней животных, по которым территория Российской Федерации неблагополучна, и двадцати семи экзотических болезней. В течение 2017 года будут постепенно добавляться данные о регионализации по другим заразным болезням.
В Решение также будут вносится изменения на основании информации о вспышке болезни в ранее благополучном регионе или регионе с неустановленным статусом.
Документом определены статусы регионов нашей страны по заразным болезням животных и описываются условия и ограничения на перемещение подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров.
В связи с вышеизложенным ветеринарные специалисты, оформляющие ветеринарные сопроводительные документы, при их оформлении должны проверять актуальную версию Решения, размещенную на официальном сайте Россельхознадзора по указанному выше адресу. Копиями и выписками пользоваться категорически не рекомендуем, так как содержащая в них информация может устареть, причем устареть в любой момент.
Напоминаем, порядок и особенности содержания животных, перемещения по территории Российской Федерации подконтрольных товаров в соответствии с проведенной регионализацией установлены приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 года №635 «Об утверждении Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской Федерации».
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 03 февраля 2017
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