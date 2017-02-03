Строительство будет продолжено

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочее совещание по вопросу возведения хирургического корпуса в Кузнецком районе. Фундамент здания был заложен в далеком 1994 году в рамках федеральной программы «Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Но в связи с общей экономической ситуацией 90-х годов финансирование строительства было прекращено, работы остановлены. По инициативе Ивана Белозерцева в настоящее время ведётся работа по возобновлению строительства.

На данный момент подготовлено медико-техническое задание на хирургический корпус, рассчитанный на 140 коек, площадью порядка 15 тыс. м2. Определен перечень инженерного оснащения и медицинского оборудования, необходимого для ввода в эксплуатацию объекта здравоохранения.

«Нужно доработать этот проект как можно быстрее, нельзя с этим затягивать. За счет фонда медицинского страхования надо посмотреть, что заранее можно приобрести. За полгода нужно аккумулировать денежные средства»,- говорит Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

На сегодняшний день Кузнецкая межрайонная больница обслуживает жителей города Кузнецка и Кузнецкого района общей численностью свыше 123-х тысяч человек. Кроме того, являясь межрайонным центром, оказывает медицинскую помощь населению Камешкирского, Неверкинского и Сосновоборского районов.Возобновление строительства хирургического корпуса позволит обеспечить работу приёмного отделения, операционных залов, реанимации, провести централизацию хирургических служб и улучшить условия пребывания больных в хирургических отделениях стационара.