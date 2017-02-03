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 Пятница, 03 февраля 2017
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Отпор экстремизму
Сегодня в Пензе
 
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Экстремизм по праву считается одной из главных болезней общества. Работники пензенской прокуратуры проводят профилактику по отношению к радикально настроенным жителям региона. К сожалению, на встречу закону идут не все. К таким людям применяются соответствующие меры воздействия.

«Органами прокуратуры области в 2016 году выявлено 660 нарушений законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму. С целью их устранения внесено 107 представлений. По результатам их рассмотрения 103 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокурорами принесено два протеста. В суд направлены 11 исков и заявлений. По постановлению прокуроров к административной ответственности привлечены 10 человек», - отметил Илья Чудинов, помощник прокурора по надзору за исполнением закона о противодействии экстремизму.

Экстремизм оказал влияние и на религию. Сотрудники прокуратуры обнаружили, что служитель мечети в Лопатинском районе занимался распространением литературы радикальной направленности.

«Выявлен факт распространения экстремисткой литературы Имам-хатыбом мечети села Старый Карлыган. В отношении данного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи на руководителя религиозной организации наложен штраф в размере тысячи рублей», - добавил прокурор.

Кроме этого священнослужителя, были пойманы еще три религиозных экстремиста.  Также активно проверяется сеть интернет. По данным прокуратуры за прошлый год, было обнаружено примерно 470 сайтов с экстремистской информацией.  Противодействие экстремизму и на данный момент остается приоритетным для прокуратуры пензенской области.

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