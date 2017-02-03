День рождения Пензенской области

Время Великой Отечественной войны – одно из самых сложных времен в истории России. В самом начале этих военных событий была образована Пензенская область. Из-за большого количества эвакуированных предприятий на территорию новой области, регион мгновенно стал промышленным и взял курс на развитие образования.

«Для самостоятельного региона, который претендует на устойчивое развитие были необходимы педагогические и медицинские кадры и кадры для промышленности. В перспективе область должна была развиваться индустриально, переходя к созданию очень мощной индустриальной базы», - отметила Ольга Сухова, доктор исторических наук.

Наряду с образованием приоритетной целью для региона стало развитие культуры. Война унесла много времени и сил как у страны, так и у области, но пензенский народ это пережил. В 1948 году Пенза начинает активно приобщаться к культуре и искусству.

«Дальнейшая судьба области была неразрывно связана с такой позитивной и динамичной моделью развития. Ежегодно появлялись новые учреждения культуры, кинотеатры. В послевоенные годы эта сфера развивалась просто семимильными шагами», - добавила Ольга Сухова.

4 февраля принято считать днем рождения Пензенской области. Она образована в 1939 году, незадолго до начала второй мировой войны. Совместными усилиями пензенский народ сумел выжить в это сложное для страны время, не забыв при этом про образование и культурные традиции.