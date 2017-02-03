Эти люди не ждут, пока к ним обратятся. Они принимаются за дело сами и идут на встречу. Чтобы помочь жителям Бессоновского района, сотрудники пензенской полиции самостоятельно выехали на помощь. Акция «Госуслуги в каждый дом» проводится в регионе уже не первый раз и направлена на упрощение подачи заявления на государственные услуги.

«В рамках проведения данной акции на территории районов Пензенской области осуществляется выезд сотрудников подразделений УМВД России по направлениям деятельности информационного центра, ГИБДД, управления по вопросам миграции а также экспертно-криминалистического центра», - Отметил Начальник информационного центра УМВД России по Пензенской области Алексей Дёрин

Выезд сразу же принес свои плоды. К сотрудникам полиции за помощью обратились 43 человека. В основном людям нужно было подтвердить отсутствие судимости и решить вопрос со своим транспортом.

«В рамках проведения данной акции в текущем году были осуществлены выезды в семь районов Пензенской области», - добавил Алексей.

Следующий выезд сотрудники полиции планируют совершить в Колышлейский район шестого февраля.