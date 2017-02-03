На защите прав граждан

Пензенские следователи работают на совесть! Уровень раскрываемости преступлений в нашем регионе выше общероссийского. В прошлом году уровень раскрываемости убийств на территории региона составил 94%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерь — 100%. При этом следователи работали в условиях высокой нагрузки.

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области, Олег Трошин, пояснил: «В 2016 году в производстве находилось 2 195 уголовных дел, в суд направлено — 1280. Нагрузка на одного следователя составляла 1,9 дела».

За эффективную работу сотрудников следственных органов поблагодарил Губернатор Иван Белозерцев:

«Мы видим, что работали вы эффективно! Резонансных дел, к сожалению, было не мало, но правоохранительные органы активно работали по их расследованию. Конечно, такие преступления будоражат общество. Люди обсуждают их и ждут справедливого расследования и наказания».

Губернатор призвал ведомство активнее работать по раскрытию преступлений экономического характера: от этого зависит наполняемость областного бюджета, а значит, и благосостояние региона в целом.