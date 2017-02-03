Проблемы на контроле

Приём начался с телефонного звонка. За помощью в приобретении инвалидной коляски обратилась жительница Октябрьского района г. Пензы Инесса Гордеева. Как инвалид III группы права на бесплатную коляску она не имеет, однако по состоянию здоровья может передвигаться по квартире только с помощью ходунков.

«Я постараюсь лично заняться этим вопросом и помочь вам. Наши работники доставят вам коляску домой. Я постараюсь связаться с благотворительным фондом, мы вам её обязательно передадим»,- сказал Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Жительница Бессоновского района Раиса Николаева обратилась Валерию Лидину с просьбой разобраться в кадастровом споре: «В 2016 году моя дочь получила по договору дарения моё имущество и столкнулась с неприятностями со стороны кадастрового инженера, который в ноябре 2016 года производил межевание у соседа. Он просто самолично прирезал часть нашего двора».

Валерий Лидин заверил, что ситуацию возьмет на контроль. Спикер регионального парламента сразу же дал поручение начальнику юридического Управления аппарата Законодательного Собрания и руководителю региональной приемной вникнуть в проблему и объективно разобраться.

«Мы вам поможем юридически разобраться в данной ситуации, подсказать пути решения этой проблемы и помочь с подготовкой юридических документов»,- сказал Валерий Лидин.

Несколько человек попросили у председателя Законодательного Собрания выйти с предложением: вместо единовременных пособий ветеранам труда Пензенской области вернуть льготу по оплате за пользование стационарным телефоном и других услуг. Спикер областного парламента сообщил, что для решения этого вопроса необходимо изучить мнение ветеранов.

Все вопросы, озвученные на приеме, будут рассмотрены в течение 30 календарных дней.