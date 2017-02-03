Сталинградская битва

Великая Отечественная Война-всего пару слов, но столько боли. В начале февраля уже 74 года отмечают памятную дату для всех нас День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве. В Пензенском краеведческом музее к годовщине окончания битвы прошла тематическая встреча учащихся и представителей военно-патриотических клубов с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Это самое главное сухопутная битва, которая позволила переломить инициативу немецких захватчиков и взять инициативу в руки Советским войскам и начать совершенно другие действия. Начать победным и уже заслуженными победами идти к тому, чтобы в 45-ом году случилась победа ВОВ»,- сказала Первый заместитель Министра образования Пензенской области, Лилия Чащина.

Одним из главных гостей встречи стал участник Сталинградской битвы, почетный гражданин Пензы, председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Керханаджев Владимир Михайлович. Он поделился своими воспоминаниями о войне и военных действиях.

«Эту газету мне подарили. Её выпустили 4 февраля 1943 года. Вот эта газета-Сталинградская правда»,- рассказал участник Сталинградской битвы, Владимир Керханаджев.

Узнать о битве из первых уст удаётся не каждому. Единственной мерой времени является память, память о тех солдатах, которые подарили нам чистое и голубое небо над головой. Поэтому мы-современное поколение должны помнить и чтить память о них.

«Я думаю, что все сегодняшние слова будут посвящены тому, чтобы мы с вами помнили, чтили и верили в то, что всё это было не зря»,-подытожила Лилия Чащина.

Завершилась встреча для участников мероприятия проведением тематической экскурсии по залу "Немеркнущая слава подвига".