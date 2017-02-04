Виктор Кувайцев: «Наши земляки всегда верно служили Отчизне»

Уважаемые жители города Пензы!

Сердечно поздравляю с нашим общим праздником – 78-летней годовщиной со дня образования Пензенской области!

Пензенская земля всегда славилась своей самобытной историей, неповторимой красотой, но главное ее богатство – это люди, отдающие свои силы, талант и знания ради процветания родного края. Наши великие земляки, ставшие гордостью России, и в мирные времена, и в годы военных испытаний всегда верно служили Отчизне.

Сегодня регион обладает большим потенциалом и инвестиционными возможностями. И наша задача - работать над тем, чтобы реализовать их.

От всей души желаю Сурскому краю процветания, а всем его жителям – доброго здоровья, личного счастья, семейного благополучия, успехов в труде на благо города Пензы и Пензенской области.

С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев