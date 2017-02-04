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Виктор Кувайцев: «Наши земляки всегда верно служили Отчизне»
Сегодня в Пензе
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Уважаемые жители города Пензы! Сердечно поздравляю с нашим общим праздником – 78-летней годовщиной со дня образования Пензенской области! Пензенская земля всегда славилась своей самобытной историей, неповторимой красотой, но главное ее богатство – это люди, отдающие свои силы, талант и знания ради процветания родного края. Наши великие земляки, ставшие гордостью России, и в мирные времена, и в годы военных испытаний всегда верно служили Отчизне. Сегодня регион обладает большим потенциалом и инвестиционными возможностями. И наша задача - работать над тем, чтобы реализовать их. От всей души желаю Сурскому краю процветания, а всем его жителям – доброго здоровья, личного счастья, семейного благополучия, успехов в труде на благо города Пензы и Пензенской области. С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев
Уважаемые жители города Пензы!
Сердечно поздравляю с нашим общим праздником – 78-летней годовщиной со дня образования Пензенской области!
Пензенская земля всегда славилась своей самобытной историей, неповторимой красотой, но главное ее богатство – это люди, отдающие свои силы, талант и знания ради процветания родного края. Наши великие земляки, ставшие гордостью России, и в мирные времена, и в годы военных испытаний всегда верно служили Отчизне.
Сегодня регион обладает большим потенциалом и инвестиционными возможностями. И наша задача - работать над тем, чтобы реализовать их.
От всей души желаю Сурскому краю процветания, а всем его жителям – доброго здоровья, личного счастья, семейного благополучия, успехов в труде на благо города Пензы и Пензенской области.
С уважением, глава администрации г. Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 04 февраля 2017
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