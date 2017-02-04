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Участнику трудового фронта, ветерану труда Марии Ивановне Баракиной исполнилось 90 лет
Сегодня в Пензе
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В пятницу, 3 февраля 2017 года участнику трудового фронта, ветерану труда Марии Ивановне Баракиной исполнилось 90 лет. Поздравить со знаменательным днем Марию Ивановну приехали представители администрации Железнодорожного района г. Пензы и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района. Мария Ивановна родилась в селе Настафкым, Шемышейского района, Пензенской области. В годы Великой Отечественной Войны работала истопником в сельской школе. После переезда в Пензу трудоустроилась в исправительную колонию №4, затем перевелась кладовщиком в исправительную колонию №8, где трудилась до выхода на заслуженный отдых. Официальные гости выразили слова благодарности Марии Ивановне за многолетний добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта и заботы родных и близких людей.
В пятницу, 3 февраля 2017 года участнику трудового фронта, ветерану труда Марии Ивановне Баракиной исполнилось 90 лет.
Поздравить со знаменательным днем Марию Ивановну приехали представители администрации Железнодорожного района г. Пензы и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района.
Мария Ивановна родилась в селе Настафкым, Шемышейского района, Пензенской области. В годы Великой Отечественной Войны работала истопником в сельской школе. После переезда в Пензу трудоустроилась в исправительную колонию №4, затем перевелась кладовщиком в исправительную колонию №8, где трудилась до выхода на заслуженный отдых.
Официальные гости выразили слова благодарности Марии Ивановне за многолетний добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта и заботы родных и близких людей.
Новость: Администрация города Пензы 04 февраля 2017
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