В пятницу, 3 февраля 2017 года участнику трудового фронта, ветерану труда Марии Ивановне Баракиной исполнилось 90 лет.

Поздравить со знаменательным днем Марию Ивановну приехали представители администрации Железнодорожного района г. Пензы и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района.

Мария Ивановна родилась в селе Настафкым, Шемышейского района, Пензенской области. В годы Великой Отечественной Войны работала истопником в сельской школе. После переезда в Пензу трудоустроилась в исправительную колонию №4, затем перевелась кладовщиком в исправительную колонию №8, где трудилась до выхода на заслуженный отдых.

Официальные гости выразили слова благодарности Марии Ивановне за многолетний добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта и заботы родных и близких людей.