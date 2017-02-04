Субботний объезд городских территорий для контроля за их состоянием стал в Пензе традиционным. Ввел в практику данный вид деятельности глава администрации города Виктор Кувайцев.

Состоялся очередной объезд города под руководством и.о. главы администрации города Сергея Волкова. Также участие в нем приняли заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Юрий Ильин, главы районных администраций Олег Денисов, Лидия Белякова, Надежда Москвитина, заместитель главы администрации Октябрьского района Вадим Муравлев, начальник городского Управления ЖКХ Андрей Гришин, директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов и начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александр Утин.

Центральная улица Пензы – улица Московская является одной из проблемных точек при очистке города. Здесь нередко возникают нарушения правил благоустройства в рамках очистки территории, прилегающей к торговым объектам. Сегодняшняя инспекционная проверка стала тому подтверждением - не все собственники торговых площадей следят за состоянием вверенных им территорий. Был отмечен факт, когда после очистки кровли снег оказался выброшенным на проезжую часть.

- Это затрудняет работу коммунальных служб, не позволяет качественно парковать машины и сужает нормативную ширину дорог, - пояснил Сергей Волков.

Он подчеркнул, что у предпринимателей есть два выхода: осуществлять вывоз снега по договору с компанией, оказывающей данную услугу, либо заключить соглашение с МУП «Пензадормост».

Участники совещания обратили внимание, что, несмотря на то, что на верху улицы Московской действуют специальные правила парковки, когда по четным числам на четной стороне улицы машины оставлять нельзя, здесь выстроился целый ряд припаркованных транспортных средств горожан.

Юрий Ильин подчеркнул, что проблему с неправомерной парковкой автотранспорта можно решить при участии сотрудников ГИБДД, в компетенцию которых входит эвакуация автомобилей, оставленных там, где не разрешается действующими правилами.

- Хотелось бы большей помощи от органов Госавтоинспекции, особенно в части регулирования действий автовладельцев на таких улицах как Московская, Славы и вблизи Фонтанной площади, - сказал Юрий Олегович.

- В целом, объезд показал в каких местах на центральных улицах города у нас имеются недочеты и на что следует обратить особое внимание,- подвел итоги выездного совещания и.о. главы администрации города Сергей Волков, отметив положительную динамику на проспекте Строителей, где полным ходом идет уборка воды с проезжей части, обработка дорожного полотна противогололедными материалами, а также вывоз снежных валов с улицы Карпинского.

Сергей Владимирович также получил главам администраций районов и руководителю «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову активней сотрудничать с ГИБДД в плане освобождения проезжей части от автомобилей, припаркованных в неположенных местах.