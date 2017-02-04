В ходе проверки на улице Коммунистической выявили факт несанкционированной торговли

Сотрудники администрации Ленинского района провели рейд с целью выявления и пресечения несанкционированной торговли по улицам Коммунистической, Фурманова, Карпинского, 8 Марта и пр. Победы.

В ходе проверки на улице Коммунистической была выявлена торговая точка, на которой осуществлялась продажа рыбы, фруктов и овощей в неустановленном для этих целей месте.

На продавца, осуществлявшего торговлю вышеуказанными товарами, на месте был составлен протокол об административном правонарушении, а так же проведена беседа о негативных последствиях штрафных санкций и о недопущении повторных правонарушений в сфере торговли.