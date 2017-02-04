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Работы по очистке придомовых территорий продолжаются
Сегодня в Пензе
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Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК Октябрьского района в рамках проведения "санитарной пятницы" активно продолжают работу по очистке придомовых, внутриквартальных территорий от снега, ликвидации наледи и обработке противогололедными средствами пешеходных дорожек, входных групп. Данные работы проводились по следующим адресам: улица Минская, 16, проспект Строителей, 50, 68, 88, улица Молодежная, 9,11,13,15,17,19,21, улица Юбилейная, 2,4,6,10,12,18,20,22, улица Ульяновская, 4, улица Рахманинова, 7/3, улица Ульяновская, 36,40,42, улица Ладожская, 57, 63, 67, улица Рахманинова,26, 29, 33, Кронштадтская, 4а, пр. Победы, 148, ул. Новоселов, 104-115, ул. Сузюмова,5,6. Управляющими компаниями вывезено 61,5 кубических метра снега, проведена ликвидация снежно-ледяных образований на кровлях 17 жилых домов.
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК Октябрьского района в рамках проведения "санитарной пятницы" активно продолжают работу по очистке придомовых, внутриквартальных территорий от снега, ликвидации наледи и обработке противогололедными средствами пешеходных дорожек, входных групп.
Данные работы проводились по следующим адресам: улица Минская, 16, проспект Строителей, 50, 68, 88, улица Молодежная, 9,11,13,15,17,19,21, улица Юбилейная, 2,4,6,10,12,18,20,22, улица Ульяновская, 4, улица Рахманинова, 7/3, улица Ульяновская, 36,40,42, улица Ладожская, 57, 63, 67, улица Рахманинова,26, 29, 33, Кронштадтская, 4а, пр. Победы, 148, ул. Новоселов, 104-115, ул. Сузюмова,5,6.
Управляющими компаниями вывезено 61,5 кубических метра снега, проведена ликвидация снежно-ледяных образований на кровлях 17 жилых домов.
Новость: Администрация города Пензы 04 февраля 2017
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