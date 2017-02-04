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Подведены итоги первого этапа конкурса школьных музеев
Сегодня в Пензе
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В Октябрьском районе 2-3 февраля 2017 года проходил I этап городского смотра-конкурса музеев учреждений образования имени историка-краеведа Г.В. Мясникова. В конкурсе приняли участие музеи МБОУ СОШ № 18, 9, 31, 37, 52, 56, 63,71, 50,76, 74, 68, 57, МБОУ гимназия №42, МБОУ гимназия "САН", МАОУ многопрофильная гимназия №13, МБОУ Лингвистическая гимназия № 6. Жюри оценивало музеи по следующим критериям: Места распределились следующим образом: I место - МАОУ многопрофильная гимназия №13; II место - МБОУ СОШ №37; II место - МБОУ СОШ №74; III место - МБОУ СОШ № 9; III место - МБОУ СОШ №56; III место - МБОУ СОШ №68.
В Октябрьском районе 2-3 февраля 2017 года проходил I этап городского смотра-конкурса музеев учреждений образования имени историка-краеведа Г.В. Мясникова.
В конкурсе приняли участие музеи МБОУ СОШ № 18, 9, 31, 37, 52, 56, 63,71, 50,76, 74, 68, 57, МБОУ гимназия №42, МБОУ гимназия "САН", МАОУ многопрофильная гимназия №13, МБОУ Лингвистическая гимназия № 6.
Жюри оценивало музеи по следующим критериям:
Места распределились следующим образом:
I место - МАОУ многопрофильная гимназия №13;
II место - МБОУ СОШ №37;
II место - МБОУ СОШ №74;
III место - МБОУ СОШ № 9;
III место - МБОУ СОШ №56;
III место - МБОУ СОШ №68.
Новость: Администрация города Пензы 04 февраля 2017
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