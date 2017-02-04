Подведены итоги первого этапа конкурса школьных музеев

В Октябрьском районе 2-3 февраля 2017 года проходил I этап городского смотра-конкурса музеев учреждений образования имени историка-краеведа Г.В. Мясникова. В конкурсе приняли участие музеи МБОУ СОШ № 18, 9, 31, 37, 52, 56, 63,71, 50,76, 74, 68, 57, МБОУ гимназия №42, МБОУ гимназия "САН", МАОУ многопрофильная гимназия №13, МБОУ Лингвистическая гимназия № 6. Жюри оценивало музеи по следующим критериям: обновление существующих исторических экспозиций и создание новых;

работа экскурсоводов, качество проводимых экскурсий;

целенаправленное комплектование фондов музея, использование материалов фондов в экспозиционной и выставочной работе;

активное участие в поисковой работе в ходе Всероссийского движения школьников "Отечество"

организация фондовых выставок материалов поисковых экспедиций;

совершенствование организации сбора, хранения и экспонирования материалов в музеях;

наличие фонда подлинных экспонатов;

уровень экспозиционной работы и эстетика оформления;

наличие программы работы музея, в том числе и на перспективу;

активное использование экспозиции и материалов музея в учебно-воспитательной работе;

организация встреч с земляками-ветеранами войны и труда, оказание им шефской помощи;

подготовка новых лекций, экскурсий и дополнений нового материала в уже разработанные экскурсии по историко-патриотической тематике;

разработка ряда конкретных мероприятий: проведение уроков на материалов экспозиций по историко-патриотической тематике, подготовка индивидуальных заданий учащимся, разработка маршрутов походов по местам боевой и трудовой славы;

связь музея с научными, государственными, общественными организациями, другими музеями;

выполнение поисковых и других заданий научных и государственных учреждений общественных организаций;

освещение работы музея в печати, по радио и на телевидении;

работа по пропаганде и охране памятников боевой и трудовой славы пензенцев. Места распределились следующим образом: I место - МАОУ многопрофильная гимназия №13; II место - МБОУ СОШ №37; II место - МБОУ СОШ №74; III место - МБОУ СОШ № 9; III место - МБОУ СОШ №56; III место - МБОУ СОШ №68.

Новость: Администрация города Пензы 04 февраля 2017