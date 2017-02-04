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 Суббота, 04 февраля 2017
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Подведены итоги первого этапа конкурса школьных музеев
Сегодня в Пензе
 

В Октябрьском районе 2-3 февраля 2017 года проходил I этап городского смотра-конкурса музеев учреждений образования имени историка-краеведа Г.В. Мясникова.

В конкурсе приняли участие музеи МБОУ СОШ № 18, 9, 31, 37, 52, 56, 63,71, 50,76, 74, 68, 57, МБОУ гимназия №42, МБОУ гимназия "САН", МАОУ многопрофильная гимназия №13, МБОУ Лингвистическая гимназия № 6.

Жюри оценивало музеи по следующим критериям:

  • обновление существующих исторических экспозиций и создание новых;
  • работа экскурсоводов, качество проводимых экскурсий;
  • целенаправленное комплектование фондов музея, использование материалов фондов в экспозиционной и выставочной работе;
  • активное участие в поисковой работе в ходе Всероссийского движения школьников "Отечество"
  • организация фондовых выставок материалов поисковых экспедиций;
  • совершенствование организации сбора, хранения и экспонирования материалов в музеях;
  • наличие фонда подлинных экспонатов;
  • уровень экспозиционной работы и эстетика оформления;
  • наличие программы работы музея, в том числе и на перспективу;
  • активное использование экспозиции и материалов музея в учебно-воспитательной работе;
  • организация встреч с земляками-ветеранами войны и труда, оказание им шефской помощи;
  • подготовка новых лекций, экскурсий и дополнений нового материала в уже разработанные экскурсии по историко-патриотической тематике;
  • разработка ряда конкретных мероприятий: проведение уроков на материалов экспозиций по историко-патриотической тематике, подготовка индивидуальных заданий учащимся, разработка маршрутов походов по местам боевой и трудовой славы;
  • связь музея с научными, государственными, общественными организациями, другими музеями;
  • выполнение поисковых и других заданий научных и государственных учреждений общественных организаций;
  • освещение работы музея в печати, по радио и на телевидении;
  • работа по пропаганде и охране памятников боевой и трудовой славы пензенцев.

Места распределились следующим образом:

I место - МАОУ многопрофильная гимназия №13;

II место - МБОУ СОШ №37;

II место - МБОУ СОШ №74;

III место - МБОУ СОШ № 9;

III место - МБОУ СОШ №56;

III место - МБОУ СОШ №68.

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