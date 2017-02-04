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 Суббота, 04 февраля 2017
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С Днем образования Пензенской области!
Сегодня в Пензе
 

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 78-й годовщиной образования Пензенской области!

В летописи нашего региона немало памятных героических страниц и имен, прославивших Россию.

Со времен Екатерины II, Указом которой 15 сентября 1780 года было образовано Пензенское наместничество, и по настоящее время Пенза славится своими богатыми традициями, гостеприимством жителей, щедростью родной земли.

Самоотверженный труд, знания и опыт наших граждан делают регион успешным, динамично развивающимся во всех сферах субъектом Российской Федерации.

Уверен, что вместе мы сможем решить любые социально-экономические задачи и внести достойный вклад в развитие родной Пензенской области!

Желаю вам здоровья, мира, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Пензенской области  И.А.Белозерцев

Новость: Правительство Пензенской области 04 февраля 2017
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