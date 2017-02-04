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С Днем образования Пензенской области!
Сегодня в Пензе
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Дорогие земляки! Поздравляю вас с 78-й годовщиной образования Пензенской области! В летописи нашего региона немало памятных героических страниц и имен, прославивших Россию. Со времен Екатерины II, Указом которой 15 сентября 1780 года было образовано Пензенское наместничество, и по настоящее время Пенза славится своими богатыми традициями, гостеприимством жителей, щедростью родной земли. Самоотверженный труд, знания и опыт наших граждан делают регион успешным, динамично развивающимся во всех сферах субъектом Российской Федерации. Уверен, что вместе мы сможем решить любые социально-экономические задачи и внести достойный вклад в развитие родной Пензенской области! Желаю вам здоровья, мира, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях! Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 78-й годовщиной образования Пензенской области!
В летописи нашего региона немало памятных героических страниц и имен, прославивших Россию.
Со времен Екатерины II, Указом которой 15 сентября 1780 года было образовано Пензенское наместничество, и по настоящее время Пенза славится своими богатыми традициями, гостеприимством жителей, щедростью родной земли.
Самоотверженный труд, знания и опыт наших граждан делают регион успешным, динамично развивающимся во всех сферах субъектом Российской Федерации.
Уверен, что вместе мы сможем решить любые социально-экономические задачи и внести достойный вклад в развитие родной Пензенской области!
Желаю вам здоровья, мира, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!
Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев
Новость: Правительство Пензенской области 04 февраля 2017
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