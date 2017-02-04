|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Лермонтовская библиотека присоединилась к Всемирной ночи Гарри Поттера
Сегодня в Пензе
|
Всего на одну ночь в Лермонтовке открылась Школа Чародейства и Волшебства «Хогвартс» – библиотека присоединилась к Всемирной ночи Гарри Поттера, которая отмечается многочисленными поклонниками книги о знаменитом юном волшебнике. Знатоки смогли проверить свои знания, приняв участие в квесте. В начале игры всех участников распределили на четыре факультета с помощью волшебной распределяющей шляпы. В этот вечер только заклинания из книги и пароли, сказанные Даме на портрете, открывали двери в залы Лермонтовки, да и сами залы превратились в факультеты Хогвартса, где участников квеста ожидали профессора школы, чтобы задать свои каверзные вопросы. Новоиспеченные волшебники пробовали свои силы в астрономии, зельеварении, заклинаниях и других предметах школы колдоства. Точку в соревновании поставила любимая игра всех волшебников квиддич. Далеко не все смогли пройти испытания профессоров Хогвартса и найти заветную подсказку. Победители квеста заслужили увлекательное путешествие на «балкон любви», где продолжились чудеса, но уже реального характера – перед глазами изумлённых путешественников распростёрся волшебно красивый в ночи и освещённый яркими огнями Арбеково. Атмосферность вечера подчеркнули мастер-классы от творческого объединения «ПензаХобби». Вместе с мастерами посетители Ночи Гарри Поттера создавали книжные закладки с героями книги, древние руны и броши в виде молний и сов, верных помощников и друзей волшебников.
Всего на одну ночь в Лермонтовке открылась Школа Чародейства и Волшебства «Хогвартс» – библиотека присоединилась к Всемирной ночи Гарри Поттера, которая отмечается многочисленными поклонниками книги о знаменитом юном волшебнике.
Знатоки смогли проверить свои знания, приняв участие в квесте. В начале игры всех участников распределили на четыре факультета с помощью волшебной распределяющей шляпы. В этот вечер только заклинания из книги и пароли, сказанные Даме на портрете, открывали двери в залы Лермонтовки, да и сами залы превратились в факультеты Хогвартса, где участников квеста ожидали профессора школы, чтобы задать свои каверзные вопросы. Новоиспеченные волшебники пробовали свои силы в астрономии, зельеварении, заклинаниях и других предметах школы колдоства.
Точку в соревновании поставила любимая игра всех волшебников квиддич. Далеко не все смогли пройти испытания профессоров Хогвартса и найти заветную подсказку.
Победители квеста заслужили увлекательное путешествие на «балкон любви», где продолжились чудеса, но уже реального характера – перед глазами изумлённых путешественников распростёрся волшебно красивый в ночи и освещённый яркими огнями Арбеково.
Атмосферность вечера подчеркнули мастер-классы от творческого объединения «ПензаХобби». Вместе с мастерами посетители Ночи Гарри Поттера создавали книжные закладки с героями книги, древние руны и броши в виде молний и сов, верных помощников и друзей волшебников.
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 04 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru