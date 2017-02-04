Лермонтовская библиотека присоединилась к Всемирной ночи Гарри Поттера

Всего на одну ночь в Лермонтовке открылась Школа Чародейства и Волшебства «Хогвартс» – библиотека присоединилась к Всемирной ночи Гарри Поттера, которая отмечается многочисленными поклонниками книги о знаменитом юном волшебнике.

Знатоки смогли проверить свои знания, приняв участие в квесте. В начале игры всех участников распределили на четыре факультета с помощью волшебной распределяющей шляпы. В этот вечер только заклинания из книги и пароли, сказанные Даме на портрете, открывали двери в залы Лермонтовки, да и сами залы превратились в факультеты Хогвартса, где участников квеста ожидали профессора школы, чтобы задать свои каверзные вопросы. Новоиспеченные волшебники пробовали свои силы в астрономии, зельеварении, заклинаниях и других предметах школы колдоства.

Точку в соревновании поставила любимая игра всех волшебников квиддич. Далеко не все смогли пройти испытания профессоров Хогвартса и найти заветную подсказку.

Победители квеста заслужили увлекательное путешествие на «балкон любви», где продолжились чудеса, но уже реального характера – перед глазами изумлённых путешественников распростёрся волшебно красивый в ночи и освещённый яркими огнями Арбеково.

Атмосферность вечера подчеркнули мастер-классы от творческого объединения «ПензаХобби». Вместе с мастерами посетители Ночи Гарри Поттера создавали книжные закладки с героями книги, древние руны и броши в виде молний и сов, верных помощников и друзей волшебников.

Заядлые читатели имели возможность приобрести серию романов о Гарри Поттере, официальные дополнения (книги волшебного мира Гарри Поттера и знаменитые книги Хогвартса), а также коллекционные издания.