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Успех пензенских спортсменок в синхронных прыжках с вышки
Сегодня в Пензе
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Во второй день Кубка России по прыжкам в воду воспитанницы Центра спортивной подготовки Пензенской области завоевали медали в синхронных прыжках с вышки среди женщин. Валерия Белова (в паре с Анной Чуйнышеной) завоевала золотую медаль, а Ирина Асташкина и Полина Саёкова – серебряные. ПРЫЖКИ В ВОДУ: КУБОК РОССИИ. Смоленск. Финалы 2 февраля 2017 года. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки. 1. Валерия Белова / Анна Чуйнышена – 294,59. 2. Ирина Асташкина / Полина Саёкова – 281,97. 3. Стелла Егорова / Виктория Ширинова – 240,51.
Во второй день Кубка России по прыжкам в воду воспитанницы Центра спортивной подготовки Пензенской области завоевали медали в синхронных прыжках с вышки среди женщин. Валерия Белова (в паре с Анной Чуйнышеной) завоевала золотую медаль, а Ирина Асташкина и Полина Саёкова – серебряные.
ПРЫЖКИ В ВОДУ: КУБОК РОССИИ. Смоленск. Финалы 2 февраля 2017 года.
Женщины. Вышка. Синхронные прыжки.
1. Валерия Белова / Анна Чуйнышена – 294,59.
2. Ирина Асташкина / Полина Саёкова – 281,97.
3. Стелла Егорова / Виктория Ширинова – 240,51.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 04 февраля 2017
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