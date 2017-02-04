Успех пензенских спортсменок в синхронных прыжках с вышки

Во второй день Кубка России по прыжкам в воду воспитанницы Центра спортивной подготовки Пензенской области завоевали медали в синхронных прыжках с вышки среди женщин. Валерия Белова (в паре с Анной Чуйнышеной) завоевала золотую медаль, а Ирина Асташкина и Полина Саёкова – серебряные. ПРЫЖКИ В ВОДУ: КУБОК РОССИИ. Смоленск. Финалы 2 февраля 2017 года. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки. 1. Валерия Белова / Анна Чуйнышена – 294,59. 2. Ирина Асташкина / Полина Саёкова – 281,97. 3. Стелла Егорова / Виктория Ширинова – 240,51. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 04 февраля 2017