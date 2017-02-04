Будет произведен перерасчет за дни отсутствия отопления

И.о. главы администрации города Сергей Волков провел совещание с представителями жилищно-коммунальной отрасли, на котором обсуждались проблемы, связанные с бесперебойной подачей тепла потребителю.

Заслушав отчеты представителей управляющих компаний о качестве отопления в курирующих ими домах, текущих работах и возникающих проблемах, Сергей Волков поручил главам районных администраций строго контролировать запуск тепла и прохождение отопительного сезона.

Также, одним из центральных вопросов совещания стала оплата за отопление. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин подчеркнул, что за те дни, когда тепло у жителей отсутствовало, платить они не будут.

- Обязательно следует произвести перерасчет, факт которого будет отражен в квитанциях за коммунальные услуги. Во избежание недопонимая в отдельной графе нужно указать сумму перерасчета, - отметил он.

- Необходимо внимательнее следить за состоянием тепловых сетей: требуется провести их ревизию и определить план работ по восстановлению сетей в летний период, - поставил задачу перед управляющими компаниями Сергей Волков, подводя итоги совещания.