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Будет произведен перерасчет за дни отсутствия отопления
Сегодня в Пензе
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И.о. главы администрации города Сергей Волков провел совещание с представителями жилищно-коммунальной отрасли, на котором обсуждались проблемы, связанные с бесперебойной подачей тепла потребителю. Заслушав отчеты представителей управляющих компаний о качестве отопления в курирующих ими домах, текущих работах и возникающих проблемах, Сергей Волков поручил главам районных администраций строго контролировать запуск тепла и прохождение отопительного сезона. Также, одним из центральных вопросов совещания стала оплата за отопление. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин подчеркнул, что за те дни, когда тепло у жителей отсутствовало, платить они не будут. - Обязательно следует произвести перерасчет, факт которого будет отражен в квитанциях за коммунальные услуги. Во избежание недопонимая в отдельной графе нужно указать сумму перерасчета, - отметил он. - Необходимо внимательнее следить за состоянием тепловых сетей: требуется провести их ревизию и определить план работ по восстановлению сетей в летний период, - поставил задачу перед управляющими компаниями Сергей Волков, подводя итоги совещания.
И.о. главы администрации города Сергей Волков провел совещание с представителями жилищно-коммунальной отрасли, на котором обсуждались проблемы, связанные с бесперебойной подачей тепла потребителю.
Заслушав отчеты представителей управляющих компаний о качестве отопления в курирующих ими домах, текущих работах и возникающих проблемах, Сергей Волков поручил главам районных администраций строго контролировать запуск тепла и прохождение отопительного сезона.
Также, одним из центральных вопросов совещания стала оплата за отопление. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин подчеркнул, что за те дни, когда тепло у жителей отсутствовало, платить они не будут.
- Обязательно следует произвести перерасчет, факт которого будет отражен в квитанциях за коммунальные услуги. Во избежание недопонимая в отдельной графе нужно указать сумму перерасчета, - отметил он.
- Необходимо внимательнее следить за состоянием тепловых сетей: требуется провести их ревизию и определить план работ по восстановлению сетей в летний период, - поставил задачу перед управляющими компаниями Сергей Волков, подводя итоги совещания.
Новость: Администрация города Пензы 04 февраля 2017
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