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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 04 февраля 2017
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«Я исследую мир»
Сегодня в Пензе
 

В канун Дня российской науки, 3 февраля,  в классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского прошла ХХI научно-практическая конференция школьников  Пензы "Я исследую мир".

В рамках работы  18 секций конференции школьники 5 – 11 классов, совместно со своими наставниками,  представили результаты своей учебно-исследовательской и проектной деятельности - более 260 работ были представлены на суд жюри.

В открытии конференции приняли участие глава города Пензы Валерий Савельев, Министр образования Пензенской области  Александр Воронков, начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

Обращаясь к собравшимся Александр Воронков отметил, что Губернатор области Иван Белозерцев  уделяет большое внимание поиску и поддержке молодых талантов и считает это направление работы одним их приоритетных. 

Впервые на конференции прошли командные соревнования школ. Работа началась в 8 часов утра. Школьники разрабатывали социальные проекты по теме «Пенза – мой город», искали решение заданий гуманитарных и естественно-научных кейсов. Продукт коллективной интеллектуальной деятельности команд школьников оценит компетентное жюри из числа преподавателей вузов и учителей высшей квалификационной категории.

В рамках конференции прошло вручение диплома победителю Всероссийского фестиваля телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС», ученице школы № 47 г. Пензы  Олесе Кондратьевой Олесе и благодарственных писем ее педагогам-наставникам – И.Волковой и Н.Заполовской. Также состоялось также награждение младших школьников - победителей VIII городской конференции исследовательских работ и творческих проектов «Я открываю мир».

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