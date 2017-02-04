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«Я исследую мир»
Сегодня в Пензе
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В канун Дня российской науки, 3 февраля, в классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского прошла ХХI научно-практическая конференция школьников Пензы "Я исследую мир". В рамках работы 18 секций конференции школьники 5 – 11 классов, совместно со своими наставниками, представили результаты своей учебно-исследовательской и проектной деятельности - более 260 работ были представлены на суд жюри. В открытии конференции приняли участие глава города Пензы Валерий Савельев, Министр образования Пензенской области Александр Воронков, начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев. Обращаясь к собравшимся Александр Воронков отметил, что Губернатор области Иван Белозерцев уделяет большое внимание поиску и поддержке молодых талантов и считает это направление работы одним их приоритетных. Впервые на конференции прошли командные соревнования школ. Работа началась в 8 часов утра. Школьники разрабатывали социальные проекты по теме «Пенза – мой город», искали решение заданий гуманитарных и естественно-научных кейсов. Продукт коллективной интеллектуальной деятельности команд школьников оценит компетентное жюри из числа преподавателей вузов и учителей высшей квалификационной категории. В рамках конференции прошло вручение диплома победителю Всероссийского фестиваля телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС», ученице школы № 47 г. Пензы Олесе Кондратьевой Олесе и благодарственных писем ее педагогам-наставникам – И.Волковой и Н.Заполовской. Также состоялось также награждение младших школьников - победителей VIII городской конференции исследовательских работ и творческих проектов «Я открываю мир».
В канун Дня российской науки, 3 февраля, в классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского прошла ХХI научно-практическая конференция школьников Пензы "Я исследую мир".
В рамках работы 18 секций конференции школьники 5 – 11 классов, совместно со своими наставниками, представили результаты своей учебно-исследовательской и проектной деятельности - более 260 работ были представлены на суд жюри.
В открытии конференции приняли участие глава города Пензы Валерий Савельев, Министр образования Пензенской области Александр Воронков, начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев.
Обращаясь к собравшимся Александр Воронков отметил, что Губернатор области Иван Белозерцев уделяет большое внимание поиску и поддержке молодых талантов и считает это направление работы одним их приоритетных.
Впервые на конференции прошли командные соревнования школ. Работа началась в 8 часов утра. Школьники разрабатывали социальные проекты по теме «Пенза – мой город», искали решение заданий гуманитарных и естественно-научных кейсов. Продукт коллективной интеллектуальной деятельности команд школьников оценит компетентное жюри из числа преподавателей вузов и учителей высшей квалификационной категории.
В рамках конференции прошло вручение диплома победителю Всероссийского фестиваля телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС», ученице школы № 47 г. Пензы Олесе Кондратьевой Олесе и благодарственных писем ее педагогам-наставникам – И.Волковой и Н.Заполовской. Также состоялось также награждение младших школьников - победителей VIII городской конференции исследовательских работ и творческих проектов «Я открываю мир».
Новость: Министерство образования Пензенской области 04 февраля 2017
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