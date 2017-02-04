Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 04 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Валерий Савин обратил особое внимание на работу медико-социальных групп, организованных в каждом районе
Сегодня в Пензе
 

Вице-губернатор Пензенской области провел совещание областной межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографии и снижение смертности населения.

Участники заседания обсудили вопросы снижения смертности, повышения рождаемости, а также социального благополучия  в  городах и районах области.

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова рассказала о результатах еженедельной проверки работы лечебно-профилактический учреждений, в том числе – работы телефонов по вызову врача на дом и кабинетов неотложной помощи.

С докладами о результатах проделанной работы по сокращению злоупотребления алкоголем  выступили представители администраций Иссинского, Земетчинского и Камешкирского районов.

Валерий Савин обратил особое внимание на работу медико-социальных групп, организованных в каждом районе. Медицинские работники и представители социальных служб совершают подворные обходы социально неблагополучных семей и граждан, злоупотребляющих алкоголем. По информации министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, за две недели было совершено 3,5 тысяч таких обходов, медико-социальные группы посетили более 7 тысяч граждан.

Вице-губернатор поставил задачу исключить формализм при работе с жителями, оказавшимися в социально неприемлемой ситуации. Муниципальная власть должна способствовать лечению граждан, их трудоустройству и дальнейшему их возвращению к нормальной жизни, подчеркнул Валерий Савин.

Участники заседания также обсудили организацию диспансеризации населения в 2017 году, строительство ФАПов и амбулаторий на территории Пензенской области и другие вопросы.

Новость: Правительство Пензенской области 04 февраля 2017
2017-02-04
Иван Белозерцев предложил проработать вопрос о реконструкции исторической части Пенз
 Губернатор провёл рабочее совещание по вопросам возведения Спасского кафедрального собора
 
2017-02-04
В 2017 году будут увеличены квоты по профилю «офтальмология»
 ​Определены финансовые средства на оказание высокотехнологической медицинской помощи жителям Пензенской области
 
2017-02-04
«Одарённые дети - 2017»
 В Пензе пройдет форум
 
2017-02-04
Небольшая часть молодого поколения остается в селе
 В Пензенской области пройдет мониторинг выпусков из сельских и городских школ
 
2017-02-04
Александр Москвин принял участие в совещании, посвященном Году экологии
 Совещание проводил Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов
 

Новости партнеров
 
На сайте: 33ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru