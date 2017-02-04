Вице-губернатор Пензенской области провел совещание областной межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографии и снижение смертности населения.

Участники заседания обсудили вопросы снижения смертности, повышения рождаемости, а также социального благополучия в городах и районах области.

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова рассказала о результатах еженедельной проверки работы лечебно-профилактический учреждений, в том числе – работы телефонов по вызову врача на дом и кабинетов неотложной помощи.

С докладами о результатах проделанной работы по сокращению злоупотребления алкоголем выступили представители администраций Иссинского, Земетчинского и Камешкирского районов.

Валерий Савин обратил особое внимание на работу медико-социальных групп, организованных в каждом районе. Медицинские работники и представители социальных служб совершают подворные обходы социально неблагополучных семей и граждан, злоупотребляющих алкоголем. По информации министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, за две недели было совершено 3,5 тысяч таких обходов, медико-социальные группы посетили более 7 тысяч граждан.

Вице-губернатор поставил задачу исключить формализм при работе с жителями, оказавшимися в социально неприемлемой ситуации. Муниципальная власть должна способствовать лечению граждан, их трудоустройству и дальнейшему их возвращению к нормальной жизни, подчеркнул Валерий Савин.

Участники заседания также обсудили организацию диспансеризации населения в 2017 году, строительство ФАПов и амбулаторий на территории Пензенской области и другие вопросы.