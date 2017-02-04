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«Герои Пензы – Герои России»
Сегодня в Пензе
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16 февраля в преддверии празднования Дня Защитника Отечества в Большом зале новой Пензенской филармонии творческие коллективы и солисты «Пензаконцерта» выступят с литературно-музыкальной композицией «Герои Пензы – Герои России». В концертной программе – путешествие по нетленным страницам истории от Древней Руси до наших дней. Народные и патриотические песни, литературно-музыкальные композиции и хореографические постановки представят ансамбль песни и танца «Казачья застава», ансамбль русской этнической музыки «Миряне», артист квартета народных инструментов «Губерния» Эдуард Пятунин, солистка Марта Серебрякова, солисты Губернаторской симфонической капеллы Сергей Князев и Степан Волков, артисты группы «Калейдоскоп» Тимофей Кузьмин и Виталий Аминев. Изюминкой концерта станет сочетание музыки и истории: рассказы о славных подвигах российского народа, о великих предках и героях нашего времени украсят и дополнят художественную атмосферу вечера.
16 февраля в преддверии празднования Дня Защитника Отечества в Большом зале новой Пензенской филармонии творческие коллективы и солисты «Пензаконцерта» выступят с литературно-музыкальной композицией «Герои Пензы – Герои России».
В концертной программе – путешествие по нетленным страницам истории от Древней Руси до наших дней.
Народные и патриотические песни, литературно-музыкальные композиции и хореографические постановки представят ансамбль песни и танца «Казачья застава», ансамбль русской этнической музыки «Миряне», артист квартета народных инструментов «Губерния» Эдуард Пятунин, солистка Марта Серебрякова, солисты Губернаторской симфонической капеллы Сергей Князев и Степан Волков, артисты группы «Калейдоскоп» Тимофей Кузьмин и Виталий Аминев.
Изюминкой концерта станет сочетание музыки и истории: рассказы о славных подвигах российского народа, о великих предках и героях нашего времени украсят и дополнят художественную атмосферу вечера.
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 04 февраля 2017
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