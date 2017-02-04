Более 70 работ учащихся школ области было представлено на конкурс рисунка, посвященного70-летию отечественного хоккея

частники представили на рисунках фрагменты игры в хоккей, портреты юных хоккеистов, спортивные хоккейные праздники, «дворовые» хоккейные баталии.

Победителями конкурса стали:

- Жоржина Мария, школа №3 г. Никольска;

- Лисов Никита, школа р.п. Шемышейки;

- Ялюшева Дина и Бизяева Галия, школа с. Октябрьское Неверкинского района;

- Семикова Софья, школа р.п. Мокшан;

- Кербс Александр и Беспалова Анастасия, школа с. Малая Сергиевка Тамалинского района;

- Чиброва Ксения, школа №52 г. Пензы;

- Савин Даниил, школа с. Хопер Колышлейского района;

- Гурьянова Анастасия, школа №1 г. Никольска.

5 февраля 2017 года в СЗК «Дизель-Арена» состоится награждение победителей конкурса детского рисунка: они будут награждены дипломами и сувенирами с хоккейной символикой.

По окончании церемонии награждения пройдет спортивный праздник. В программе: матч Чемпионата России по хоккею с участием команды «Дизель», спортивно-познавательный конкурс среди болельщиков, веселые эстафеты для детей, мастер-классы с участием спортсменов и тренеров.