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 Суббота, 04 февраля 2017
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Более 70 работ учащихся школ области было представлено на конкурс рисунка, посвященного70-летию отечественного хоккея
Сегодня в Пензе
 

частники  представили на рисунках фрагменты игры в хоккей, портреты юных хоккеистов, спортивные хоккейные праздники, «дворовые» хоккейные баталии.

Победителями конкурса стали:
- Жоржина Мария,  школа  №3 г. Никольска;
- Лисов Никита,  школа р.п. Шемышейки;
- Ялюшева Дина и   Бизяева Галия,  школа с. Октябрьское Неверкинского района;
- Семикова Софья,  школа р.п. Мокшан;
- Кербс Александр и  Беспалова Анастасия,  школа с. Малая Сергиевка Тамалинского района;
- Чиброва Ксения,  школа №52 г. Пензы;
- Савин Даниил, школа с. Хопер Колышлейского района;
- Гурьянова Анастасия, школа  №1 г. Никольска.

5 февраля 2017 года в СЗК «Дизель-Арена» состоится награждение победителей конкурса детского рисунка: они будут награждены дипломами и сувенирами с хоккейной символикой.

По окончании церемонии награждения  пройдет спортивный праздник. В программе: матч Чемпионата России по хоккею с участием команды «Дизель», спортивно-познавательный конкурс среди болельщиков, веселые эстафеты для детей, мастер-классы с участием спортсменов и тренеров.

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