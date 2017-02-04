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Более 70 работ учащихся школ области было представлено на конкурс рисунка, посвященного70-летию отечественного хоккея
Сегодня в Пензе
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частники представили на рисунках фрагменты игры в хоккей, портреты юных хоккеистов, спортивные хоккейные праздники, «дворовые» хоккейные баталии. Победителями конкурса стали: 5 февраля 2017 года в СЗК «Дизель-Арена» состоится награждение победителей конкурса детского рисунка: они будут награждены дипломами и сувенирами с хоккейной символикой. По окончании церемонии награждения пройдет спортивный праздник. В программе: матч Чемпионата России по хоккею с участием команды «Дизель», спортивно-познавательный конкурс среди болельщиков, веселые эстафеты для детей, мастер-классы с участием спортсменов и тренеров.
частники представили на рисунках фрагменты игры в хоккей, портреты юных хоккеистов, спортивные хоккейные праздники, «дворовые» хоккейные баталии.
Победителями конкурса стали:
5 февраля 2017 года в СЗК «Дизель-Арена» состоится награждение победителей конкурса детского рисунка: они будут награждены дипломами и сувенирами с хоккейной символикой.
По окончании церемонии награждения пройдет спортивный праздник. В программе: матч Чемпионата России по хоккею с участием команды «Дизель», спортивно-познавательный конкурс среди болельщиков, веселые эстафеты для детей, мастер-классы с участием спортсменов и тренеров.
Новость: Министерство образования Пензенской области 04 февраля 2017
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