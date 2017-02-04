Александр Москвин принял участие в совещании, посвященном Году экологии

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин принял участие в совещании, посвящённом вопросам, связанным с проведением на территории Пензенской области мероприятий, в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2017 году Года экологии.

Совещание проводил Председатель Правительства Пензенской области Николаем Симоновым.

Данным Планом предусмотрено проведение на территории области 68 мероприятий, направлениями которых являются: «Отходы», «Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии», «Вода», «Лес», «Особо охраняемые природные территории и животный мир», «Экологическое просвещение».

В ходе совещания Александр Москвин доложил о необходимости финансового обеспечения реализации наиболее значимых мероприятий, включенных в План основных мероприятий Пензенской области на 2017 год в рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии.

Среди них проведение Всероссийского семинара по охране окружающей среды в городе Заречный, заседание бассейнового совета Верхне-Волжского бассейнового округа, региональный этап Всероссийского экологического детского фестиваля «Дети России за сохранение природы», «Марш парков 2017», Всероссийские акции «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Нашим рекам и озерам чистые берега», проведение торжественного мероприятия по завершению Года экологии, переиздание Тома 2 «Животные» Красной книги Пензенской области, издание Государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды Пензенской области в 2016 году», создание туристических маршрутов на территориях ООПТ регионального значения.