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 Суббота, 04 февраля 2017
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Александр Москвин принял участие в совещании, посвященном Году экологии
Сегодня в Пензе
 

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин принял участие в совещании, посвящённом вопросам, связанным с проведением на территории Пензенской области мероприятий, в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2017 году Года экологии.

Совещание проводил Председатель Правительства Пензенской области Николаем Симоновым.

Данным Планом предусмотрено проведение на территории области 68 мероприятий, направлениями которых являются: «Отходы», «Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии», «Вода», «Лес», «Особо охраняемые природные территории и животный мир», «Экологическое просвещение».

В ходе совещания Александр Москвин  доложил о необходимости финансового обеспечения реализации наиболее значимых мероприятий, включенных в План основных мероприятий Пензенской области на 2017 год в рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии.

Среди них проведение Всероссийского семинара по охране окружающей среды в   городе Заречный,  заседание бассейнового совета Верхне-Волжского бассейнового округа, региональный этап Всероссийского экологического детского фестиваля «Дети России за сохранение природы»,   «Марш парков 2017»,  Всероссийские акции «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Нашим рекам и озерам чистые берега», проведение торжественного мероприятия по завершению Года экологии, переиздание Тома 2 «Животные» Красной книги Пензенской области, издание Государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды Пензенской области в 2016 году», создание туристических маршрутов на территориях ООПТ регионального значения.  

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 04 февраля 2017
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