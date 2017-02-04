Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин на заседании межведомственной комиссии по демографии поручил провести мониторинг уехавших из региона выпускников школ городов, районных центров и сельских населенных пунктов Пензенской области, а также выпускников средне-специальных и высших учебных заведений.

Поручение дано главам районных муниципалитетов и руководителям исполнительных органов государственной власти. Цель исследования – определить, сколько выпускников после окончания учебы возвращается на малую родину.

«В большинстве районов за 2016 год произошло снижение рождаемости, это недопустимый фактор для всей Пензенской области. Поэтому каждая молодая семья, каждый выпускник школы должен быть на особом контроле», - пояснил он свое поручение.

Как отметил Валерий Савин, только небольшая часть молодого поколения остается в селе: большинство переезжает в Пензу и в пригород либо уезжает в другие регионы.

«Давайте проанализируем по выпускникам 11-х классов за последние пять лет, сколько их потом возвращается в города и районы Пензенской области, в том числе – тех, кто учится по направлениям от региона. И попросим все наши производственные отрасли, Минсельхоз, Минтруд, Минпром и т.д. рассказать, что делается для того, чтобы молодежь возвращалась в родные города и села», - сказал вице-губернатор.

«Начинайте встречаться с будущими специалистами, начиная с первого курса учебы, чтобы они уже знали, чем будут заниматься на территории муниципального образования», - поставил он задачу перед главами районных администраций.