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«Одарённые дети - 2017»
Сегодня в Пензе
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Открытие областного форума «Одарённые дети - 2017» состоится 7 февраля 2017 года в 11.00 в большом зале Пензенского колледжа искусств. Участниками областного форума станут победители внутришкольных отборочных туров. В течение 6 дней, с 7 по 16 февраля (согласно графику) исполнители представят свое мастерство в 14 номинациях по направлениям: «Инструментальное исполнительство», «Хореография», «Вокальное исполнительство», «Изобразительное творчество», «Народные инструменты». В первый день выступят участники в номинациях «Эстрадный вокал», «Академическое пение» и «Народное пение». По итогам прослушиваний и просмотров жюри в каждой номинации по возрастным категориям определит лауреатов I, II, III степени, а также участников, достойных звания Дипломанта. Координатором конкурса выступает Центр развития образования в сфере культуры и искусства Института регионального развития Пензенской области.
Открытие областного форума «Одарённые дети - 2017» состоится 7 февраля 2017 года в 11.00 в большом зале Пензенского колледжа искусств.
Участниками областного форума станут победители внутришкольных отборочных туров.
В течение 6 дней, с 7 по 16 февраля (согласно графику) исполнители представят свое мастерство в 14 номинациях по направлениям: «Инструментальное исполнительство», «Хореография», «Вокальное исполнительство», «Изобразительное творчество», «Народные инструменты».
В первый день выступят участники в номинациях «Эстрадный вокал», «Академическое пение» и «Народное пение».
По итогам прослушиваний и просмотров жюри в каждой номинации по возрастным категориям определит лауреатов I, II, III степени, а также участников, достойных звания Дипломанта.
Координатором конкурса выступает Центр развития образования в сфере культуры и искусства Института регионального развития Пензенской области.
Новость: Министерство образования Пензенской области 04 февраля 2017
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