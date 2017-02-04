Открытие областного форума «Одарённые дети - 2017» состоится 7 февраля 2017 года в 11.00 в большом зале Пензенского колледжа искусств.

Участниками областного форума станут победители внутришкольных отборочных туров.

В течение 6 дней, с 7 по 16 февраля (согласно графику) исполнители представят свое мастерство в 14 номинациях по направлениям: «Инструментальное исполнительство», «Хореография», «Вокальное исполнительство», «Изобразительное творчество», «Народные инструменты».

В первый день выступят участники в номинациях «Эстрадный вокал», «Академическое пение» и «Народное пение».

По итогам прослушиваний и просмотров жюри в каждой номинации по возрастным категориям определит лауреатов I, II, III степени, а также участников, достойных звания Дипломанта.

Координатором конкурса выступает Центр развития образования в сфере культуры и искусства Института регионального развития Пензенской области.