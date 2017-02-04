Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 04 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В 2017 году будут увеличены квоты по профилю «офтальмология»
Сегодня в Пензе
 

Определены финансовые средства на оказание высокотехнологической медицинской помощи жителям Пензенской области за счет средств федерального и областного бюджетов.

В рамках реализации Соглашения между Правительством Пензенской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2017 году предусмотрено оказание высокотехнологической медицинской помощи 1 216  жителям Пензенской области, что превышает показатели 2016 года в на 70% (705 человек).

На данные цели предусмотрены финансовые средства федерального и областного бюджетов. Распоряжение № 127-р о выделении субсидии в размере 47 млн рублей из средств федеральногобюджета подписано 28 января 2017 года председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. 

Из средств бюджета Пензенской области на оказание жителям региона высокотехнологической медицинской помощи будет выделено 153,3 млн рублей, что больше суммы 2016 года  более, чем на 60 млн рублей.

6 медицинских организаций Пензенской области оказывают высокие технологии по 10 профилям. В связи с тем, что наш регион – один из самых «старых» в Приволжском федеральном округе (доля граждан старше трудоспособного возраста – 28,5%) заболевания глаза и его придаточного аппарата  распространены у пожилых граждан.  50% болезней глаза регистрируются у лиц старше 60 лет.

Учитывая, что Президентом страны поставлена задача по тиражированию высоких технологий именно в подведомственных медицинских организациях регионов, Министерством здравоохранения Пензенской области принято решение об увеличении объемов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Офтальмология», в том числе на базе Областной офтальмологической больницы.

Также существенно увеличены объемы ВМП по травматологии и ортопедии, педиатрии.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 04 февраля 2017
2017-02-04
Иван Белозерцев предложил проработать вопрос о реконструкции исторической части Пенз
 Губернатор провёл рабочее совещание по вопросам возведения Спасского кафедрального собора
 
2017-02-04
В 2017 году будут увеличены квоты по профилю «офтальмология»
 ​Определены финансовые средства на оказание высокотехнологической медицинской помощи жителям Пензенской области
 
2017-02-04
«Одарённые дети - 2017»
 В Пензе пройдет форум
 
2017-02-04
Небольшая часть молодого поколения остается в селе
 В Пензенской области пройдет мониторинг выпусков из сельских и городских школ
 
2017-02-04
Александр Москвин принял участие в совещании, посвященном Году экологии
 Совещание проводил Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов
 

Новости партнеров
 
На сайте: 34ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru