В 2017 году будут увеличены квоты по профилю «офтальмология»

Определены финансовые средства на оказание высокотехнологической медицинской помощи жителям Пензенской области за счет средств федерального и областного бюджетов.



В рамках реализации Соглашения между Правительством Пензенской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2017 году предусмотрено оказание высокотехнологической медицинской помощи 1 216 жителям Пензенской области, что превышает показатели 2016 года в на 70% (705 человек).



На данные цели предусмотрены финансовые средства федерального и областного бюджетов. Распоряжение № 127-р о выделении субсидии в размере 47 млн рублей из средств федеральногобюджета подписано 28 января 2017 года председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым.



Из средств бюджета Пензенской области на оказание жителям региона высокотехнологической медицинской помощи будет выделено 153,3 млн рублей, что больше суммы 2016 года более, чем на 60 млн рублей.



6 медицинских организаций Пензенской области оказывают высокие технологии по 10 профилям. В связи с тем, что наш регион – один из самых «старых» в Приволжском федеральном округе (доля граждан старше трудоспособного возраста – 28,5%) заболевания глаза и его придаточного аппарата распространены у пожилых граждан. 50% болезней глаза регистрируются у лиц старше 60 лет.



Учитывая, что Президентом страны поставлена задача по тиражированию высоких технологий именно в подведомственных медицинских организациях регионов, Министерством здравоохранения Пензенской области принято решение об увеличении объемов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Офтальмология», в том числе на базе Областной офтальмологической больницы.



Также существенно увеличены объемы ВМП по травматологии и ортопедии, педиатрии.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 04 февраля 2017