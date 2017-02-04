Иван Белозерцев предложил проработать вопрос о реконструкции исторической части Пенз

К обсуждению текущих вопросов, касающихся сооружения главного храма Пензенской области, на совещание главы региона были приглашены: председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, епископ Сердобский и Спасский Митрофан.



Напомним, что первый Спасский кафедральный собор в губернском городе Пензе строился с конца XVIII века на средства казны и пожертвования верующих, включая представителей императорской фамилии. Храмовый комплекс представлял собой двухэтажный собор, венчавшийся пятью куполами, и отдельно стоящую колокольню.



После известных событий 1917 года пензенский собор был закрыт, в 1924 году передан архивному бюро, а в 1934 году взорван. Вопрос о восстановлении утраченного храма стал активно обсуждаться в начале 2000-х, к строительным работам приступили в 2010 году.



В ходе обсуждения глава областной исполнительной власти подчеркнул важность восстановления православной святыни не только как здания для проведения богослужений, но и как памятника истории, символизирующего связь времён и поколений.



«Мы знаем, что Спасский кафедральный собор в Пензе был центром притяжения для верующих. При этом он представлял собой архитектурную ценность, был открыт для почитателей православной культуры», - напомнил Иван Белозерцев, обращаясь к участникам совещания.



Действительно, особой гордостью главного пензенского собора дореволюционной эпохи была настенная живопись, повествующая о библейской истории. В соборе находилась Чудотворная Казанская икона Божией Матери, по преданию, спасшая Пензу от кочевников во время «Кубанского погрома» в 1717 году. Кроме того, хранились знамёна народных ополчений Отечественной войны 1812 года и Крымской войны 1855 года.



«Это часть исторической памяти жителей Пензенского края. Вернуть её – наш долг и обязанность. Новый Спасский кафедральный собор строится всем миром, и это правильно – каждый вносит посильный вклад. При этом расходование собранных средств поставлено под жёсткий контроль, каждый рубль направляется только на строительство», - уточнил глава субъекта федерации.



«Людям, которые жертвуют на храм, необходимо оказывать должное внимание, чтобы они чувствовали благодарность за участие в общем деле», - добавил он.



В ходе совещания Иван Белозерцев предложил проработать вопрос о реконструкции исторической части Пензы – открыть свободный проход с улицы Кирова к Спасскому собору, построив современную лестницу с видовыми площадками и соответствующим освещением.

Новость: Правительство Пензенской области 04 февраля 2017