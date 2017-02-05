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 Понедельник, 06 февраля 2017
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Губернатор открыл торжественное мероприятие по случаю 70-летия отечественного хоккея
Сегодня в Пензе
 

Спортивный праздник состоялся в Пензе в Ледовом дворце «Дизель-Арена». Его участниками стали пензенские хоккеисты, учащиеся СДЮСШОР по хоккею, ветераны пензенского хоккея, а также многочисленные болельщики.

В приветственной речи глава региона отметил, что хоккей по-настоящему  мужской вид спорта.

"Пензенская земля гордится  своими воспитанниками, которые прославляли и прославляют не только наш регион, но и всю страну", - сказал Иван Белозерцев.

"Молодому поколению нужно брать с них пример", - добавил он.

Губернатор подчеркнул, что региональное правительство уделяет большое внимание развитию этого вида спорта.

"Звездами не рождаются, звездами становятся, поэтому сегодня мы укрепляем базу, создаем хоккейные площадки, открываем ледовые дворцы, чтобы росла наша хоккейная дружина, чтобы молодежь активнее занималась спортом", - заключил глава областной исполнительной власти.

Иван Белозерцев вручил сертификаты на спортивный инвентарь и оборудование призерам соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 2016 года. В их числе – команды из Неверкино, Кузнецка, Спасского и Нижнеломовского районов.

Поздравить пензенцев с праздником приехал уроженец области, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников.

"Пензенские спортсмены внесли значительный вклад в развитие хоккея", - сказал гость праздника.

После торжественной части состоялся матч между пензеским «Дизелем» и командой «Зауралье» из Кургана. Символическое вбрасывание шайбы провели Иван Белозерцев и Александр Кожевников.

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