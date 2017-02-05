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В Пензенской области открылись спортивные сельские Игры
Сегодня в Пензе
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Губернатор принял участие в торжественной церемонии открытия зимних сельских спортивных Игр в субботу, 4 февраля 2017 года в Никольске. На центральной площади города собрались представители 27 муниципальных районов Пензенской области. Общее число участников состязаний превысило 500 человек. Программа сельских спортивных Игр предполагает борьбу за звание лучшего в шести видах спорта: лыжных гонках, гиревом спорте, соревнованиях дояров и механизаторов, шашках, шахматах,а также семейных стартах. Открывая Игры, глава региона подчеркнул, что эти состязания являются настоящим праздником для тех, кто любит здоровый образ жизни и спорт. «Дорогие друзья! Я благодарю вас за то, что вы приехали сегодня на никольскую землю участвовать в спортивных состязаниях. Очень здорово, что у каждого из вас хорошее настроение, здорово, что рядом с вами дети. Так мы проявляем заботу о своем здоровье и заботимся о нашем будущем — молодом поколении. Спорт — это жизнь!», - обратился Иван Белозерцев к участникам и гостям соревнований. Губернатор поздравил присутствующих с Днем образования Пензенской области и приуроченному к этому празднику открытию сельских спортивных Игр. «Сегодня наш регион отмечает 78-ю годовщину со дня создания. За эти десятилетия он прошел большой путь становления в различных отраслях. И благодаря труду и целеустремленности наших жителей Пензенская область занимает лидирующие позиции во многих сферах, в том числе и в спорте. Сельские Игры, которые для многих ребят становятся стартом, являются ярким свидетельством огромного спортивного потенциала наших земляков», - резюмировал глава субъекта РФ. После завершения церемонии открытия Игр Иван Белозерцев посетил несколько спортивных объектов города Никольска, где в этот день проходили не только соревнования в рамках сельских игр, но и мастер-классы приглашенных из Пензы тренеров. В частности, взять урок юные никольчане могли у опытных хоккеистов и фигуристов. Наблюдая за организацией лыжной гонки, губернатор обратил внимание на необходимость развития и поддержки этого вида спорта. «Лыжный спорт традиционен для Никольского и Кузнецкого районов, здесь накоплен хороший опыт, поэтому нужно привлекать в секции как можно больше ребят. А наработками делиться с другими муниципальными районами, чтобы там тоже учились воспитывать чемпионов», - отметил глава региона. Он поручил главам администраций более эффективно заниматься вопросами развития различных видов спорта, создавать условия для занятий детей и взрослых, привлекать население к спорту и пропагандировать активный образ жизни. По итогам сельских Игр Пензенской области будут отобраны участники для включения в состав сборной команды региона, которая со 2 по 6 марта 2017 года в г. Бердске Новосибирской области будет защищать честь Сурского края на VIII Всероссийских зимних сельских спортивных Играх. В марте 2015 года в г. Чайковский Пермского края состоялись VII Всероссийские зимние сельские спортивные игры, на которых сборная команда Пензенской области заняла 1 место в своей группе (по численности сельского населения).
Губернатор принял участие в торжественной церемонии открытия зимних сельских спортивных Игр в субботу, 4 февраля 2017 года в Никольске.
На центральной площади города собрались представители 27 муниципальных районов Пензенской области. Общее число участников состязаний превысило 500 человек.
Программа сельских спортивных Игр предполагает борьбу за звание лучшего в шести видах спорта: лыжных гонках, гиревом спорте, соревнованиях дояров и механизаторов, шашках, шахматах,а также семейных стартах.
Открывая Игры, глава региона подчеркнул, что эти состязания являются настоящим праздником для тех, кто любит здоровый образ жизни и спорт.
«Дорогие друзья! Я благодарю вас за то, что вы приехали сегодня на никольскую землю участвовать в спортивных состязаниях. Очень здорово, что у каждого из вас хорошее настроение, здорово, что рядом с вами дети. Так мы проявляем заботу о своем здоровье и заботимся о нашем будущем — молодом поколении. Спорт — это жизнь!», - обратился Иван Белозерцев к участникам и гостям соревнований.
Губернатор поздравил присутствующих с Днем образования Пензенской области и приуроченному к этому празднику открытию сельских спортивных Игр.
«Сегодня наш регион отмечает 78-ю годовщину со дня создания. За эти десятилетия он прошел большой путь становления в различных отраслях. И благодаря труду и целеустремленности наших жителей Пензенская область занимает лидирующие позиции во многих сферах, в том числе и в спорте. Сельские Игры, которые для многих ребят становятся стартом, являются ярким свидетельством огромного спортивного потенциала наших земляков», - резюмировал глава субъекта РФ.
После завершения церемонии открытия Игр Иван Белозерцев посетил несколько спортивных объектов города Никольска, где в этот день проходили не только соревнования в рамках сельских игр, но и мастер-классы приглашенных из Пензы тренеров. В частности, взять урок юные никольчане могли у опытных хоккеистов и фигуристов.
Наблюдая за организацией лыжной гонки, губернатор обратил внимание на необходимость развития и поддержки этого вида спорта.
«Лыжный спорт традиционен для Никольского и Кузнецкого районов, здесь накоплен хороший опыт, поэтому нужно привлекать в секции как можно больше ребят. А наработками делиться с другими муниципальными районами, чтобы там тоже учились воспитывать чемпионов», - отметил глава региона.
Он поручил главам администраций более эффективно заниматься вопросами развития различных видов спорта, создавать условия для занятий детей и взрослых, привлекать население к спорту и пропагандировать активный образ жизни.
По итогам сельских Игр Пензенской области будут отобраны участники для включения в состав сборной команды региона, которая со 2 по 6 марта 2017 года в г. Бердске Новосибирской области будет защищать честь Сурского края на VIII Всероссийских зимних сельских спортивных Играх.
В марте 2015 года в г. Чайковский Пермского края состоялись VII Всероссийские зимние сельские спортивные игры, на которых сборная команда Пензенской области заняла 1 место в своей группе (по численности сельского населения).
Новость: Правительство Пензенской области 05 февраля 2017
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