Большой Круг Пензенского отдельского казачьего общества прошел 4 февраля на базе Пензенского казачьего института технологий (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». В мероприятии приняли участие казаки хуторов и станиц Пензенской области, заместитель Председателя регионального Правительства Василий Трохин, заместитель атамана Волжского войскового казачьего общества Андрей Белоусов, атаман Саратовского отдельского казачьего общества Андрей Фетисов. «Сегодня казаки Сурского края играют уникальную роль в возрождении патриотизма. На Пензенской земле развивается система казачьих кадетских классов, молодежных патриотических клубов. Казаки неизменно участвуют в восстановлении православных святынь, охране общественного порядка, в возрождении творческих коллективов» - отметил заместитель Председателя Правительства Пензенской области. На Большом Круге участники обсудили план работы организации на 2017 год, развитие казачьего движения на территории региона. Основным вопросом повестки дня было избрание атамана Пензенского отдельского казачьего общества. По итогам голосования атаманом области был избран Беликов Вячеслав Николаевич - атаман Земетчинского хуторского казачьего общества.

Новость: Правительство Пензенской области 05 февраля 2017