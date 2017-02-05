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 Понедельник, 06 февраля 2017
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Кубок Пензенской области по автомобильному спорту прошел в выходные
Сегодня в Пензе
 

В выходные, 4 и 5 февраля, в Пензе проходили Кубок Пензенской области по автомобильному спорту и Кубок города Пензы в дисциплине «зимние трековые автомобильные гонки».

В рамках соревнований Управлением содействия развитию малого и среднего предпринимательства были организованы пункты общественного питания. Всем любителям экстрима и гостям мероприятия были предложены горячие напитки, свежая выпечка и шашлык. 

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