Кубок Пензенской области по автомобильному спорту прошел в выходные

В выходные, 4 и 5 февраля, в Пензе проходили Кубок Пензенской области по автомобильному спорту и Кубок города Пензы в дисциплине «зимние трековые автомобильные гонки».

В рамках соревнований Управлением содействия развитию малого и среднего предпринимательства были организованы пункты общественного питания. Всем любителям экстрима и гостям мероприятия были предложены горячие напитки, свежая выпечка и шашлык.