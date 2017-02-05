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Пензенская область занимает первое место в России по вводу земель в сельхозоборот
Сегодня в Пензе
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В рамках агрономического совещания с сельхозтоваропроизводителями Каменского района временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов рассказал об итогах Всероссийского агрономическое совещания, которое состоялось в Москве 1 февраля 2017 года. «На совещании министр сельского хозяйства России Александр Ткачев подвел итоги года по работе отрасли сельского хозяйства и обозначил ключевые задачи на 2017 год. Уделяя внимание тому, как сработали по итогам года регионы, руководство федерального минсельхоза отметило Пензенскую область как лидера среди субъектов РФ по вводу земель в сельскохозяйственный оборот. Также было отмечено, что Пензенская область занимает шестое место в России по увеличению посевных площадей», - прокомментировал Эдуард Каташов. Временно исполняющий обязанности министра также довел информацию до аграриев об изменениях, касающихся зерновых интервенций, а также поддержки по программе представления субсидий производителям сельскохозяйственной техники.
В рамках агрономического совещания с сельхозтоваропроизводителями Каменского района временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов рассказал об итогах Всероссийского агрономическое совещания, которое состоялось в Москве 1 февраля 2017 года.
«На совещании министр сельского хозяйства России Александр Ткачев подвел итоги года по работе отрасли сельского хозяйства и обозначил ключевые задачи на 2017 год. Уделяя внимание тому, как сработали по итогам года регионы, руководство федерального минсельхоза отметило Пензенскую область как лидера среди субъектов РФ по вводу земель в сельскохозяйственный оборот. Также было отмечено, что Пензенская область занимает шестое место в России по увеличению посевных площадей», - прокомментировал Эдуард Каташов.
Временно исполняющий обязанности министра также довел информацию до аграриев об изменениях, касающихся зерновых интервенций, а также поддержки по программе представления субсидий производителям сельскохозяйственной техники.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 05 февраля 2017
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