Глава минсельхоза Пензенской области Андрей Бурлаков провел плановое агрономическое совещание с аграриями Каменского района. В работе совещания в рамках региональной недели принял участие депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Иван Фирюлин.

Иван Фирюлин отметил, что аграрная отрасль является драйвером экономики региона. «Сегодня на федеральном уровне уделяется большое внимание поддержке аграрного сектора, проводятся встречи с руководством федерального минсельхоза, на которых обсуждаются проблемы и находятся понимание и решения», - отметил Иван Фирюлин. В своем выступлении депутат Государственной Думы отметил, что важно изучать и следить за развитием рынка сельхозпродукции. «Сегодня важно знать, что нужно производить, здесь должно быть четкое понимание рынка, ценовой политики», - подчеркнул Иван Фирюлин.

Глава областного минсельхоза Андрей Бурлаков отметил, что совещания с сельхозтоваропроизводителями проводятся в преддверии начала посевной кампании. «Нами достигнуты достойные показатели в растениеводстве по итогам прошлого года. Губернатором области поставлена задача увеличить объемы производства продукции сельского хозяйства. Потенциал у региона достаточно большой, давайте грамотно, соблюдая агротехнологии и работая на результат, им пользоваться», - нацелил на эффективную работу Андрей Бурлаков.

В ходе районного совещания специалисты агрономической и финансовой служб министерства сельского хозяйства Пензенской области рассмотрели с аграриями основные актуальные вопросы начала сезонных работ. Агрономическая служба минсельхоза также нацелила сельхозтоваропроизводителей на эффективную работу. «Сегодня надо работать с семенным материалом, минеральными удобрениями, уделять внимание соблюдению агротехнологии, работе с землей», - отмечено в сообщении руководителя структурного подразделения. Также было подчеркнуто, что свою эффективность доказали и обучающие мероприятия, которые на протяжении сельхозгода проводятся областным аграрным ведомством в разных форматах.

Со стороны финансовой службы аграриям рассказали о новшествах в господдержке на текущий год, а также об основных направлениях мер поддержки и требованиях, которые должны соблюдаться со стороны сельхозтоваропроизводителей.

Совещания с сельхозтоваропроизводителями с 25 января 2017 года проводятся во всех районах Пензенской области. Согласно графику, утвержденному министром сельского хозяйства региона Андреем Бурлаковым, руководители и специалисты финансовой, экономической, агрономической служб областного минсельхоза детально рассматривают с сельхозтоваропроизводителями проблемные и актуальные вопросы, а также обеспечивают квалифицированную консультационную помощь. Кроме того, в районных совещаниях принимают участие представители банковской сферы, компаний дилеров семенного материала, средств защиты растений, минеральных удобрений, организуя выставки-презентации для аграриев.