Следственное управление обращается к жителям области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам восстановления трудовых прав граждан, в связи с чем следственное управление обращается к гражданам, работавшим вахтовым методом в других субъектах Российской Федерации, в том числе в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и приравненных к ним местностях.

В случае, если вам не выплатили заработную плату в тех субъектах, в которых вы работали, вы вправе обратиться в следственные управления Следственного комитета по телефонам, интернет-приемным, адреса которых вы можете найти на сайте Следственного комитета Российской Федерации (http://sledcom.ru/).