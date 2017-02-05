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Следственное управление обращается к жителям области
Сегодня в Пензе
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам восстановления трудовых прав граждан, в связи с чем следственное управление обращается к гражданам, работавшим вахтовым методом в других субъектах Российской Федерации, в том числе в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и приравненных к ним местностях. В случае, если вам не выплатили заработную плату в тех субъектах, в которых вы работали, вы вправе обратиться в следственные управления Следственного комитета по телефонам, интернет-приемным, адреса которых вы можете найти на сайте Следственного комитета Российской Федерации (http://sledcom.ru/).
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам восстановления трудовых прав граждан, в связи с чем следственное управление обращается к гражданам, работавшим вахтовым методом в других субъектах Российской Федерации, в том числе в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и приравненных к ним местностях.
В случае, если вам не выплатили заработную плату в тех субъектах, в которых вы работали, вы вправе обратиться в следственные управления Следственного комитета по телефонам, интернет-приемным, адреса которых вы можете найти на сайте Следственного комитета Российской Федерации (http://sledcom.ru/).
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 05 февраля 2017
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