Установлен порядок перерасчетов за ТЭР

В помощь потребителю для определения порядка перерасчетов за ТЭР в период ликвидации аварии на ТЭЦ-1, а также по другим вопросам возмещения убытков.

Собственники жилых помещений, пострадавшие в результате аварии произошедшей на ТЭЦ-1 вправе получить от исполнителей услуг перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность.

Управляющие компании (либо ТСЖ, ЖСК) должны принимать от пострадавших потребителей (собственников помещений) сообщения о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя.

Перерасчет услуг теплоснабжения происходит, когда у потребителей (собственников помещений) зафиксировано изменение комнатной температуры ниже + 18 градусов, с учетом нарушения норматива установленного перерыва теплоснабжения более 24 часов.

В настоящее время собственникам помещений, необходимо осуществлять сбор и фиксацию доказательств, которые в дальнейшем в суде помогут подтвердить причиненный им вред.

В случае наличия спора с Управляющей компанией (либо ТСЖ, ЖСК) по принадлежности отопительного оборудования, имущества (батарей, стояков) необходимо обратиться в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области, а также руководствоваться п. 6 ст. 2 раздела I «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

При отсутствии со стороны Управляющей компании (либо ТСЖ, ЖСК) соответствующих действий по осуществлению перерасчета коммунальных платежей, а также возмещения вреда, собственникам помещений необходимо подготовить и направить в адрес исполнителя услуг претензию, а в случае отказа либо отсутствия надлежащего ответа, обратиться за защитой своих интересов в суд с заявлением.

С учетом конкретных обстоятельств, а также вопросов, которые могут возникать у пострадавших собственников помещений администрацией города Пензы (Правовым управлением) будет оказана необходимая юридическая помощь, в виде консультаций, разъяснений, а также предоставления форм соответствующих документов (претензий, исковых заявлений и др.).