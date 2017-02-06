Лермонтовка встречала многочисленных гостей, пришедших на День рождения Пензенской области

Сюрприз ожидал всех пришедших уже в фойе «Глобус», которое украсила арт-инсталляция, посвящённая Году экологии в России. В оформлении арт-объекта использованы работы выпускницы Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого Людмилы Мамоновой (руководитель – член Союза художников России Сергей Уваров). Людмила предлагает зрителям по-новому взглянуть на проблемы экологии и взаимоотношения человека с природой.

Информационно дополняют плакаты юной художницы четыре экспозиционные витрины, которые заполнили экспонаты, рассказывающие истории о стекле, пище, бумаге и пластике и ещё раз напоминающие нам о том, как правильно утилизировать отходы, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Образ крыльев с цветами призывает зрителя проникнуться красотой природы, задуматься о хрупкости этой красоты и о ценности её сохранения для счастливой жизни человечества.

После знакомства с инсталляцией и фотосессий на её фоне гостей ожидало ещё одно уникальное событие – презентация выставки «Малый Эрмитаж», подготовленной фондом «Культурное наследие». Реализация проекта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству Областной библиотеки имени Лермонтова и Картинной галереи имени Савицкого – старейших учреждений культуры Сурского края, которые в этом году отмечают юбилей – 125 лет со дня своего основания.

Проект «Малый Эрмитаж» не имеет прямого отношения к известному музею в Санкт-Петербурге, но это нисколько не умаляет его достоинства. Здесь представлены копии живописных полотен, мастеров итальянского Эпохи Возрождения, голландских художников XVII века, а также западноевропейских живописцев XVIII–XIX веков, находящихся в самых известных музеях мира и частных коллекциях.

Директор картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный порадовал участников открытия, сказав, что экспозиция подарена Пензе и останется в фонде галереи.

Много сил, чтобы замечательный проект стартовал именно в нашем родном крае, приложило Содружество пензенских землячеств. Руководитель содружества Мария Кузенькина отметила, что цель проекта – просветительская. Он позволит пензенцам прикоснуться к прекрасному творчеству великих мастеров и проникнуться глубиной и выразительностью изображаемого на полотнах.

А директор Лермонтовской библиотеки Марина Осипова выразила надежду на то, что посещение экспозиции будет способствовать «рождению мечты» о том, чтобы познакомиться с оригиналами и вообще ближе узнать мировое изобразительное искусство и посетить уникальные музеи мира, где хранятся великие сокровища человеческого таланта.

Гидом по выставки «Малый Эрмитаж» выступила заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Нина Санталова. Она увлекла аудиторию в волшебный мир изобразительного искусства.

Прекрасная классическая музыка в исполнении Камерного оркестра Пензенского колледжа искусств (дирижёр – Владислав Казаков) усилила и без того глубокое впечатление, которое произвела на посетителей великая живопись.

К 78-летию Пензенской области было приурочено открытие XII Книжного фестиваля «Открытый мир библиотек», который в этом году посвящён экологическому просвещению и воспитанию.

Фестиваль стартовал на высокой ноте. Видеоролик по экранизациям русской и мировой классики «Природе нужен Человек», подготовленный видеостудией «Глобус» тронул зал проникновенностью звучания темы бережного отношения к природе, любви к братьям нашим меньшим и настроил библиотекарей области на участие в фестивале.

Старший преподаватель кафедры географии факультета физико-математических и естественных наук Педагогического института ПГУО Наталья Сергеевна Алексеева рассказала об особо охраняемых природных территориях Пензенской области.

Современные экологические проблемы осветила руководитель проектов по экологическому просвещению в Пензенском отделении Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» Дарья Богданова.