Пенза готовится принять первенство ПФО по дзюдо

Пенза готовится принять первенство Приволжского федерального округа по дзюдо, которое состоится на базе дворца единоборств «Воейков» с 16 по 20 февраля 2017 года.

За победу будут бороться юноши и девушки 2003 – 2004 годов рождения. Ожидается, что в турнире примут участие более 400 дзюдоистов из всех регионов Поволжья.

Мероприятие будет проводиться в формате первенства России до 15 лет.

«Впервые в новейшей истории дзюдо на соревнованиях в Пензе победители будут определяться по правилам первенства России, как в личной борьбе, так и в команде. Сначала спортсменам предстоит продемонстрировать технику дзюдо на оранжевый пояс 4Кю, а затем уже пройдут командные встречи. Лидеры будут названы по сумме набранных балов», - пояснил президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Сборная региона сформирована из 20 ребят, которые настроены на победу. Перед окружными поединками пензенцы проведут заключительные тренировочные сборы с 9 по 12 февраля 2017 года.