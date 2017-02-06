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Пенза готовится принять первенство ПФО по дзюдо
Сегодня в Пензе
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Пенза готовится принять первенство Приволжского федерального округа по дзюдо, которое состоится на базе дворца единоборств «Воейков» с 16 по 20 февраля 2017 года. За победу будут бороться юноши и девушки 2003 – 2004 годов рождения. Ожидается, что в турнире примут участие более 400 дзюдоистов из всех регионов Поволжья. Мероприятие будет проводиться в формате первенства России до 15 лет. «Впервые в новейшей истории дзюдо на соревнованиях в Пензе победители будут определяться по правилам первенства России, как в личной борьбе, так и в команде. Сначала спортсменам предстоит продемонстрировать технику дзюдо на оранжевый пояс 4Кю, а затем уже пройдут командные встречи. Лидеры будут названы по сумме набранных балов», - пояснил президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов. Сборная региона сформирована из 20 ребят, которые настроены на победу. Перед окружными поединками пензенцы проведут заключительные тренировочные сборы с 9 по 12 февраля 2017 года.
Пенза готовится принять первенство Приволжского федерального округа по дзюдо, которое состоится на базе дворца единоборств «Воейков» с 16 по 20 февраля 2017 года.
За победу будут бороться юноши и девушки 2003 – 2004 годов рождения. Ожидается, что в турнире примут участие более 400 дзюдоистов из всех регионов Поволжья.
Мероприятие будет проводиться в формате первенства России до 15 лет.
«Впервые в новейшей истории дзюдо на соревнованиях в Пензе победители будут определяться по правилам первенства России, как в личной борьбе, так и в команде. Сначала спортсменам предстоит продемонстрировать технику дзюдо на оранжевый пояс 4Кю, а затем уже пройдут командные встречи. Лидеры будут названы по сумме набранных балов», - пояснил президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.
Сборная региона сформирована из 20 ребят, которые настроены на победу. Перед окружными поединками пензенцы проведут заключительные тренировочные сборы с 9 по 12 февраля 2017 года.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 06 февраля 2017
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