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«У природы есть друзья: это мы – и ты, и я!»
Сегодня в Пензе
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В Детском парке состоялась экологическая программа в рамках Года экологии в России «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я!». В гости к детям и родителям пришли Леопардик и Зебра. Южноафриканские герои со всеми присутствующими в игровой форме вспоминали правила поведения в лесу, отвечали на вопросы викторин и отгадывали загадки. Ребята рассказывали персонажам стихи про животных и угадывали голоса птиц. Организаторы пытались донести до участников мысль, что от каждого зависит будущее нашей природы, что ее нужно любить, беречь и заботиться. В завершение программы все ребята получили сладкие призы.
В Детском парке состоялась экологическая программа в рамках Года экологии в России «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я!».
В гости к детям и родителям пришли Леопардик и Зебра. Южноафриканские герои со всеми присутствующими в игровой форме вспоминали правила поведения в лесу, отвечали на вопросы викторин и отгадывали загадки.
Ребята рассказывали персонажам стихи про животных и угадывали голоса птиц. Организаторы пытались донести до участников мысль, что от каждого зависит будущее нашей природы, что ее нужно любить, беречь и заботиться. В завершение программы все ребята получили сладкие призы.
Новость: Администрация города Пензы 06 февраля 2017
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