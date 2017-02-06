Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 06 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
«У природы есть друзья: это мы – и ты, и я!»
Сегодня в Пензе
 

В Детском парке состоялась экологическая программа в рамках Года экологии в России «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я!».

В гости к детям и родителям пришли Леопардик и Зебра. Южноафриканские герои со всеми присутствующими в игровой форме вспоминали правила поведения в лесу, отвечали на вопросы викторин и отгадывали загадки. 

Ребята рассказывали персонажам стихи про животных и угадывали голоса птиц. Организаторы пытались донести до участников мысль, что от каждого зависит будущее нашей природы, что ее нужно любить, беречь и заботиться. В завершение программы все ребята получили сладкие призы.

Новость: Администрация города Пензы 06 февраля 2017
2017-02-06
244 тонн растительной продукции осмотрели при ввозе на территорию РФ
 Досмотр импортной подкарантинной продукции на территории Пензенской области в январе 2017 года
 
2017-02-06
Каждому животному на территории Российской Федерации будет присвоен идентификационный номер
 Единая система идентификации домашних и сельскохозяйственных животных
 
2017-02-06
Новая ярмарка появится на улице Чапаева
 Ведутся подготовительные работы по открытию
 
2017-02-06
Осуществлен обход территории Октябрьского района
  Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе
 
2017-02-06
Неделя национальной литературы народов Поволжья
 Пройдет в областной библиотеке для детей и юношества
 

Новости партнеров
 
На сайте: 17ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru