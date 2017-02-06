В Детском парке состоялась экологическая программа в рамках Года экологии в России «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я!».

В гости к детям и родителям пришли Леопардик и Зебра. Южноафриканские герои со всеми присутствующими в игровой форме вспоминали правила поведения в лесу, отвечали на вопросы викторин и отгадывали загадки.

Ребята рассказывали персонажам стихи про животных и угадывали голоса птиц. Организаторы пытались донести до участников мысль, что от каждого зависит будущее нашей природы, что ее нужно любить, беречь и заботиться. В завершение программы все ребята получили сладкие призы.