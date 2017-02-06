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«Дизель» дома в упорной борьбе уступил «Зауралью»
Сегодня в Пензе
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В домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил клубу «Зауралье» из Кургана со счетом 3:4. Таким образом, после 46 игр пензенская команда набрала 66 очков и занимает 18 место турнирной таблицы. Следующую встречу «Дизель» проведет в Перми с «Молотом-Прикамьем» 13 февраля 2017 года.
В домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил клубу «Зауралье» из Кургана со счетом 3:4.
Таким образом, после 46 игр пензенская команда набрала 66 очков и занимает 18 место турнирной таблицы.
Следующую встречу «Дизель» проведет в Перми с «Молотом-Прикамьем» 13 февраля 2017 года.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 06 февраля 2017
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